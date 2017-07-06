Navicon развернул CRM в фармкомпании «НоваМедика»

Navicon объявила о внедрении собственного решения Navicon Pharma CRM на базе Microsoft Dynamics 365 в фармкомпании «НоваМедика». Специалисты Navicon, оперативно адаптировавшие свою разработку к новейшей платформе Microsoft, смогли выполнить внедрение через 3,5 недели со старта проекта сотрудники «НоваМедики» получили доступ к CRM-инструментам.

Российская фармкомпания «НоваМедика» специализируется на поиске и локализации интеллектуальных прав собственности на инновационные препараты. В настоящий момент компания строит фармацевтический завод под Калугой, а также разрабатывает собственную линейку фармпродукции. Всего за несколько лет компания создала развитую инфраструктуру для продвижения и продажи фармацевтических препаратов по всей стране. Чтобы непрерывно контролировать и оценивать качество работы персонала в регионах, руководству компании потребовался инструмент управления «полевыми силами» – медицинскими представителями и региональными менеджерами компании.

Ключевая задача, поставленная «НоваМедикой» – автоматизация работы полевого персонала и управления им, решена внедрением в компании-заказчике системы Navicon Pharma CRM, собственной отраслевой разработки системного интегратора Navicon для координации всех типов взаимоотношений с клиентами. Контроль работы медицинских представителей реализован с использованием механизма учета плана и факта визитов: система проектирует отчеты, которые позволяют региональным менеджерам отслеживать планы по визитам медпредставителей к врачам и в аптеки, фактические визиты и возможное отклонение от плановых показателей.

Любая информация о визитах доступна медицинским представителям и региональным менеджерам с планшетов, благодаря настроенным коннекторам Resco Mobile CRM. Это позволяет использовать все преимущества современных мобильных устройств: геолокацию для более детального планирования и корректировки маршрутов представителей, а также фото- и видеокамеры для фиксации выкладки товаров производителя в аптеках. Медицинские представители получили удобный интерактивный «мобильный офис», а региональные менеджеры – инструмент анализа маршрутов и активности полевых сотрудников.

Применение платформы Microsoft Dynamics 365 обеспечивает ряд преимуществ, в том числе усовершенствованную систему обработки и хранения данных. Информация из любых учетных систем компании или внешних источников агрегируется в едином хранилище. Она доступна по первому запросу. По итогам проекта объём собираемых и обрабатываемых клиентских данных увеличился на 60%.

«Инфраструктура Microsoft Dynamics 365 предусматривает подключение комплексных модулей для автоматизации взаимодействия с клиентами и работы полевых сотрудников: торговых или медицинских представителей, территориальных и региональных менеджеров. Это позволяет нашим специалистам настраивать функциональность CRM, оптимальную для каждой отрасли – будь то фармацевтика или, например, FMCG – и отвечающую конкретным задачам заказчика», – отметил Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon.

Руководство «НоваМедики» также поставило перед интегратором задачу создать удобный инструмент контроля за реализацией маркетинговых кампаний в регионах. Для ее решения в системе налажены операции анкетирования и сбора обратной связи от клиентов, что позволяет организовать более эффективную коммуникацию. В результате, после внедрения Navicon Pharma CRM, охват клиентской базы увеличился на 30%.

«Наша компания стремительно развивается: в 2017 году мы завершили клинические испытания первого препарата собственной разработки, запустили Технологический центр по созданию инновационных лекарственных средств и начали строительство фармацевтического завода в Калужской области. Высокие темпы роста требуют быстрого и профессионального внедрения новых технологий, которые оптимизируют бизнес-процессы компании. Всего за 24 дня мы получили удобное CRM-решение, адаптированное под реалии фармбизнеса – сегодня им успешно пользуются более 100 сотрудников компании», – сказал Алексей Волконский, директор по ИТ компании «НоваМедика».