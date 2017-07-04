«Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime

«Ланит» объявила о том, что спроектированный компанией центр обработки данных информационно-технического центра (ИТЦ) «Инфоресурс» получил сертификат Tier Design Uptime Institute и подтвердил соответствие стандарту Tier Standard: Topology. Проверку проводила консалтинговая компания Uptime Institute. «Инфоресурс» – первая организация в Санкт-Петербурге, чей ЦОД получил сертификат Uptime Institute. Также это первый сертифицированный ЦОД компании «Ланит», имеющий мощность свыше 21 МВт.

Согласно выбранному архитектурному решению, ЦОД «Инфоресурс» размещается на оборудованном всеми необходимыми системами безопасности участке площадью 2 га. На территории также расположены административный корпус, сооружения топливохранилища, распределительного узла электропитания и автомобильные стоянки.

В 11 независимых машинных залах дата-центра общей площадью 6400 кв. м может располагаться до 2420 стандартных ИТ-стоек высотой до 48U для установки серверного и телекоммуникационного оборудования. Мощность оборудования в одной ИТ-стойке может варьироваться в диапазоне от 6 кВт до 20 кВт. Параметр энергоэффективности объекта (Power Usage Effectiveness, PUE) равен 1,25.

Модульная архитектура ЦОД «Инфоресурса» позволяет строить бюджетные модули под текущую потребность, а также добавлять новые помещения и стойки по мере необходимости. Благодаря использованию энергоэффективных и «зеленых» технологий клиенты ЦОД существенно сократят расходы на оплату электричества.

Заказчик планирует предоставлять collocation (услуга связи) и облачные сервисы для клиентов, находящихся на территории РФ и в странах СНГ.

Соучредитель центра «Инфоресурс СПб» Андрей Астахов отметил: «Современный ЦОД – это наш вклад в развитие информационной безопасности страны. ЦОД позволит выполнять задачи «облачных» вычислений, создать единый административный и логистический центр для Правительства РФ в Северо-Западном федеральном округе, министерств и ведомств, любой организации и корпорации. Фактически мы создаем инфраструктуру для инновационного управления. Проект входит в перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое значение и важное значение для обороны страны и безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. №1243-р».

Генеральный директор «Инфоресурс СПб» Валерий Сапронов сказал: «Изначально мы поставили «Ланит» условие, чтобы все используемые в проекте технологии и решения были сертифицированы независимым международным экспертом – Uptime Institute. Данный подход позволяет нам изначально избежать множества проблем и затрат при строительстве ЦОД, а последующая запланированная сертификация на стандарт Constructed Facility гарантирует нашим клиентам бесперебойную работу их ИТ-оборудования и сервисов в нашем ЦОД».

Управляющий директор Uptime Institute Russia, Россия и стран СНГ Алексей Солодовников отметил: «Хочу отметить, что это первая сертификация Uptime Institute в северной столице России. Надеюсь, что не за горами и пуск площадки в эксплуатацию. Мы будем рады продолжить совместную работу и подтвердить вторым сертификатом (Constructed Facility), что не только проектная документация, но и введенный в эксплуатацию ЦОД не уступает флагманам мировой индустрии».

Директор практики ЦОД компании «Ланит» Михаил Коновалов сказал: «Для нас это первый проект мощностью более 21 МВт. На этапе выбора технологий и оборудования для применения в проекте мы сломали немало копий, и полученным результатом однозначно можем гордиться. Соотношение ТСО (Total Cost of Ownership или совокупной стоимости владения) и энергоэффективности (PUE) спроектированного объекта оптимальна для крупномасштабного ЦОД, специализирующегося на оказании коммерческих услуг сollocation и облачных сервисов».