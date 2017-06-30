IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода»

IBS Platformix завершил комплексную модернизацию ИТ-инфраструктуры центра обработки данных «Балтийского завода – Судостроение» («Балтийский завод»). В результате был создан новый ЦОД, отвечающий требованиям производительности, надежности и информационной безопасности. Интересная особенность проекта – согласно требованиям заказчика, он был реализован без использования оборудования европейских и американских производителей.

К началу проекта «Балтийский завод» уже имел дата-центр, который обслуживал информационные системы и сервисы завода. В 2016 году было принято решение о модернизации вычислительных мощностей под задачи «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), головной компании «Балтийского завода». Актуализация платформы была необходима для подготовки к переносу информационной системы «Общего центра обслуживания» ОСК (ОСК-ОЦО).

Эксперты IBS Platformix провели обследование, выполнили проектирование, поставку, внедрение, установку и запуск нового ЦОД.

В рамках модернизации ИТ-инфраструктуры на базе технологий Huawei были созданы новая вычислительная платформа, сетевая инфраструктура и система хранения данных. Кроме того, установлены ИБП «Связь инжиниринг», ленточная библиотека Lenovo, система резервного копирования Acronis и система шифрования «Континент».

Денис Коротких, директор по информационным технологиям «Балтийский завод – Судостроение» отметил: «Мы требовательны ко всему, что касается работы завода, включая обеспеченность ИТ-ресурсами. Когда была поставлена задача о создании нового дата-центра, ключевыми требованиями стали с одной стороны – высокие показатели возврата инвестиций, а с другой стороны – отсутствие в техническом решении европейских и американских производителей. В этой связи мы искали опытного партнера, способного поручиться за конечный результат. Такого партнера мы нашли в лице системного интегратора IBS Platformix».

Денис Журавлев, заместитель директора департамента комплексных решений IBS Platformix, сказал: «Проект для «Балтийского завода» имеет существенное значение для российского рынка ИТ в виду комплексного использования решений Huawei в новом дата-центре. В продолжение этого опыта отечественные производственные компании получили еще один проработанный вариант решения задач, стоящих перед ИТ-департаментами».