Huawei открывает Международный центр высокопроизводительных вычислений

Huawei в рамках Международной конференции по суперкомпьютерным вычислениям ISC 2017 (International Supercomputing Conference) объявила о создании Международного центра высокопроизводительных вычислений (HPC). Центр будет расположен в Открытой лаборатории в Мюнхене и позволит Huawei и ее партнерам оптимизировать процесс усовершенствования платформы для совместной разработки отраслевых решений в сегментах высокопроизводительных вычислений, облачных вычислений и искусственного интеллекта, тем самым ускоряя преобразование отрасли.

На церемонии открытия Международного центра присутствовали представители компании Intel, одного из ключевых партнеров Huawei в сфере высокопроизводительных вычислений. Huawei и Intel торжественно обязались разрабатывать вычислительные технологии и продукты, и обеспечивать клиентов новейшими HPC-решениями и сервисами.

«Huawei позиционирует Международный центр высокопроизводительных вычислений как открытую платформу для коллективного использования, которая позволит раскрыть новаторский потенциал компании и ее партнеров. Мы считаем, что Центр поможет достичь взаимовыгодных результатов, а также ускорит развитие технологий высокопроизводительных вычислений и отрасли в целом», – отметил Тянь Линьи (Tian Linyi), руководитель Открытой лаборатории Huawei Enterprise Business Group в Мюнхене.

В этом году ключевой темой презентации компании Huawei стало раскрытие потенциала высокопроизводительных вычислений и поддержка облака на их основе («Unleash HPC Potential, Enable HPC Cloud»). Продемонстрировав работу HPC-решения на базе своих новейших серверов и систем хранения на месте, компания Huawei также показала в режиме онлайн свое коллективно используемое научно-исследовательское облачное (R&D Cloud) решение, ориентированное на сценарии компьютерного моделирования. Кроме того, Huawei представила облачное решение на базе высокопроизводительных вычислений (HPC Cloud) с повышенной скоростью передачи данных 100 Гб в сети InfiniBand (IB). Оно было успешно внедрено на открытой облачной платформе Open Telekom Cloud компании Deutsche Telekom и начало обеспечивать работу сервисов.

В ходе конференции был опубликован новый список пятисот ведущих систем на базе высокопроизводительных вычислений (HPC TOP500). В него вошли двадцать HPC-систем, созданных Huawei.

«Вычислительные инструменты станут еще более совершенными и разнообразными в будущем – начиная с местных вычислительных кластеров и заканчивая огромными центрами обработки данных, начиная с периферийных вычислений (edge computing), и заканчивая комбинацией периферийных и облачных вычислений. Одновременно это создает огромные сложности для вычислительной платформы, – сказал Цю Лун (Qiu Long), президент IT Server Product Line компании Huawei. – Компания Huawei постоянно проводит исследования на передовой HPC-разработок. Используя свои преимущества в области ведущих технических решений, Huawei предоставляет своим клиентам вычислительные платформы, которые помогут ускорить внедрение решений на базе высокопроизводительных вычислений, облачных вычислений и «больших данных».

Согласно статистике Gartner, ведущей мировой консалтинговой компании, специализирующейся на рынках информационных технологий, Huawei занимает третье место в мире по продажам серверов.