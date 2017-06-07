Assist обеспечит аутсорсинг закупки и обслуживания касс для онлайн-компаний

Провайдер электронных платежей Assist разработал для своих клиентов комплексное облачное решение, позволяющее принимать платежи в полном соответствии с законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Онлайн-компаниям не придется покупать кассовое оборудование и самостоятельно настраивать его работу — финансовые и временные затраты будут сведены к минимуму. Все, что потребуется интернет-магазину для онлайн-фискализации продаж в рамках нового закона — заключить договор с любым оператором фискальных данных и зарегистрировать ККТ в ФНС, сообщили CNews в Assist.

Assist предоставит в аренду необходимое количество касс, полностью настроит техническое взаимодействие магазина с оператором фискальных данных, обеспечит маршрутизацию фискальных данных, отправит электронные копии чеков плательщикам, гарантирует бесперебойную работу сервиса в формате 24/7/365 и замену фискальных накопителей по истечении срока эксплуатации или ресурса.

Услуга по онлайн-фискализации предоставляется как дополнительная к основному договору по интернет-эквайрингу. Онлайн-магазину необходимо будет самостоятельно заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД), сообщить Assist настройки ОФД для ККТ, расширить параметры авторизационного запроса и зарегистрировать на сайте nalog.ru номера ККТ и фискальных накопителей (для регистрации потребуется квалифицированная электронная подпись).

После настройки все платежи получат фискальный признак, а плательщикам будет высылаться электронная копия чека на e-mail. В личном кабинете мерчанта можно будет видеть фискальные признаки всех платежей, следить за нагрузкой касс и оставшимся ресурсом фискальных накопителей. Техническая поддержка и обслуживание ККТ включены в услугу.

«Нашей задачей было предоставить клиентам удобное решение по приему онлайн-платежей в соответствии с новым законом, требующее от них минимум действий и затрат, — рассказала Диана Полехина, руководитель отдела по работе с клиентами Assist. — Мы получили огромное количество запросов на услугу онлайн-фискализации от наших мерчантов, и было очевидно, что им проще отдать на аутсорсинг закупку касс, интеграцию, последующее обслуживание. Мы пошли навстречу клиентам и разработали комплексное решение, освободив их от необходимости заниматься непрофильными задачами и дав возможность больше времени уделять своему основному бизнесу».