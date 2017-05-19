Система идентификации футбольных болельщиков протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА в Казани

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что система идентификации футбольных болельщиков, частью которой являются паспорта болельщиков, была успешно протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА. Матч был определен в качестве тестового правительством РФ и состоялся в Казани 17 мая 2017 года.

«До старта Кубка конфедерации FIFA 2017 года остался всего месяц. Было важно протестировать систему в реальных условиях с реальными нагрузками. Система тестирование прошла», — заявил статс-секретарь – заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак.

Для зрителей матча было оформлено 27 тыс. паспортов. Далее эти паспорта могут быть использованы болельщиками на Кубке конфедераций FIFA 2017 года. Вместе с билетами на матч паспорта обеспечат всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион.

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Такую карту должен получить каждый зритель после покупки билета на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков. Далее в таком центре можно будет получить сам FAN ID. Также иностранным зрителям и лицам без гражданства FAN ID обеспечит въезд на территорию РФ без оформления визы.

В данный момент на сайте fan-id.ru зарегистрировалось более 130 тыс. человек, более 80 тыс. человек уже получили паспорта болельщиков.

Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков является Минкомсвязь России. В проекте также принимают участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ. Выдача паспортов болельщиков началась 1 февраля текущего года.