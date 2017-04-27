PayMaster начнет прием заявок на подключение сайтов к системе обмена фискальными данными в соответствии с 54-ФЗ

Платежный агрегатор PayMaster разработал решение по фискализации безналичных платежей в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Прием заявок на подключение интернет-магазинов открывается 3 мая 2017 г., а к 1 июля клиенты сервиса будут переведены на новый формат обмена данными, сообщили CNews в PayMaster.

Партнерами PayMaster уже стали операторы фискальных данных (ОФД), производители и продавцы ККТ, включая фискальные накопители (ФН). Для своих клиентов PayMaster обеспечит взаимодействие с ОФД, продавцами ККТ и ФН, при необходимости организует получение электронной цифровой подписи в удостоверяющем центре.

С 3 мая на сайте www.paymaster.ru открывается возможность оставить заявку на подключение. PayMaster оценит необходимое количество ККТ и ФН, предоставит доступ в личный кабинет и возьмет на себя техническую интеграцию с ККТ и ФН для приема платежей.

В момент оплаты PayMaster формирует и отправляет чек в фискальный накопитель онлайн-кассы, а также обеспечивает отправку чека покупателю. В соответствии с 54-ФЗ интернет-магазин получит не только подтверждение PayMaster о совершенной оплате, но и уведомление о формировании и передаче чека в онлайн-кассу и ОФД, пояснили в компании.

По задумке PayMaster, решение позволит сократить сроки перехода к продажам по новому законодательству, снимая с мерчанта технические и юридические вопросы. В обычном режиме продолжат принимать платежи через PayMaster те предприятия, которые обеспечат обмен информацией с ОФД самостоятельно. Обновление в соответствии с 54-ФЗ получат все готовые модули оплат для CMS, в том числе «1C-Битрикс», inSales, OpenСart, Drupal и Joomla.

Услуга предоставляется в рамках действующих тарифов, дополнительных расходов на прием платежей у мерчанта не возникнет.