«ФОРС Дистрибуция» использует Oracle Management Cloud для аналитики и улучшения ИТ-инфраструктур

«ФОРС Дистрибуция» развернула облачные сервисы Oracle Management Cloud для управления своим частным облаком, мониторинга и управления производительностью ИТ-систем, а также расширения экспертизы по предоставлению публичных облачных сервисов в России. Частное облако дистрибутора, созданное на базе технологий Oracle, призвано помочь российским партнерам корпорации и их заказчикам в освоении облачных технологий Oracle Cloud. «ФОРС Дистрибуция» является платиновым партнером и дистрибутором Oracle в России.

Платформенные сервисы Oracle Management Cloud входят в портфолио Oracle Cloud Platform и объединяют комплекс облачных сервисов нового поколения для интегрированного мониторинга, управления и углубленной ИТ-аналитики, которые используют технологии машинного обучения и больших данных для работы со всеми типами операционных данных клиентов. Они помогают службе эксплуатации, ИТ-руководителям, разработчикам, администраторам и архитекторам повышать стабильность ИТ-среды, предотвращать непредвиденные сбои на уровне инфраструктуры и бизнес-приложений, а также усиливать информационную безопасность по всему корпоративному ландшафту.

Выбор сервисов Oracle Management Cloud стал логичным шагом в расширении компетенций компании «ФОРС Дистрибуция» по облачным решениям Oracle. Для работы с ресурсами частного облака специалисты компании развернули и настроили два сервиса из этой линейки - Oracle Application Performance Monitoring (APM) Cloud Service и Oracle Log Analytics Cloud Service:

Oracle Application Performance Monitoring (APM) Cloud Service - проактивный мониторинг Web-приложений от уровня конечного пользователя до инфраструктуры. Oracle Log Analytics Cloud Service - сбор, анализ, визуализация, корреляция информации из любых лог-файлов на любых платформах, применение технологий машинного обучения для поиска первопричин инцидентов.

Продвижение и наращивание экспертизы по облачным сервисам Oracle Cloud сегодня являются важным стратегическим направлением для компании «ФОРС Дистрибуция». Развертывание Oracle Management Cloud позволило дистрибутору получить практический опыт работы с облачными сервисами. Компания планирует на базе постоянно действующего демо-стенда поддерживать облачные проекты партнёров и их заказчиков и обеспечивать эффективный мониторинг и оперативное устранение проблем с производительностью сервисов, развертываемых в частном облаке дистрибутора.

«Использование Oracle Management Cloud повышает качество и расширяет набор сервисов, доступных для проектов наших партнеров,– отметил директор по технологиям «ФОРС Дистрибуция» Андрей Тамбовский. - Администраторы информационных систем могут повысить свои компетенции, как в части использования аналитических инструментов нового поколения, так и управления качеством работы сервисов в архитектуре гибридного облака. Мы настоятельно рекомендуем нашим партнерам и их клиентам использовать сервисы Oracle Management Cloud для углубленной аналитики и мониторинга оборудования в собственных дата-центрах и готовы помочь им в реализации этих проектов».

«Мы уверены, что наше облачное решение для интегрированного мониторинга и управления производительностью ИТ-систем поможет «ФОРС Дистрибуция» успешно развивать облачный бизнес и расширять партнерскую экспертизу, - сказал Юрий Толстых, директор по работе с партнерами Oracle в России и СНГ. - Приятно видеть, что все больше российских компаний разных сфер и масштабов деятельности выбирают Oracle Cloud. Это отвечает рыночным реалиям. Согласно недавнему исследованию Oracle в России, оптимизация остается доминирующим трендом для российских компаний сегодня и более половины респондентов рассматривают облака как важный инструмент оптимизации».

Облачная платформа Oracle Cloud Platform предоставляет разработчикам, ИТ-профессионалам и бизнес-пользователям комплексное, интегрированное портфолио платформенных сервисов, позволяющих быстрее внедрять инновации, работать более продуктивно и сокращать издержки. Заказчики используют Oracle Cloud Platform для интеграции существующих технологий с облачными сервисами нового поколения, ускоряют разработку и развертывание приложений, лидируют в трансформации бизнеса.