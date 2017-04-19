«Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ

«Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности. Основным фокусом компании «Калуга Астрал» в рамках сотрудничества станет продвижение решений для информатизации учебных учреждений – Traffic Inspector School Edition и организаций здравоохранения – Traffic Inspector Hospital Edition.

Заказчики получат стандартизированные и проверенные продукты, которые обеспечивают информационную безопасность и защиту персональных данных в соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных», организовывают контентную фильтрацию и защищают несовершеннолетних пользователей Интернет от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (соблюдение ФЗ-149 «О черных списках» и ФЗ-436 «О защите детей»).

Особое внимание будет уделено развитию направления систем защиты корпоративных сетей крупного, среднего бизнеса и государственных структур. Российское UTM-решений Traffic Inspector Next Generation компании «Смарт-Софт» идеально подходит для защиты периметра сети, включено в реестр отечественного ПО, в мае 2017 года получит сертификат соответствия ФСТЭК РФ по 4 классу тип А.

«Калуга Астрал» предлагает своим клиентам надежные и эффективные продукты в области информационной безопасности. Эти качества свойственны линейке решений «Traffic Inspector» компании «Смарт-Софт», которые заслужили доверие на российском рынке, пользуются спросом у клиентов. Мы с радостью будем продвигать их через нашу обширную партнерскую сеть. - отметил Руководитель ДИТиЗИ «Калуга Астрал» Елфимов Д.А. - Надеемся, что сегодняшний день станет началом длительного и плодотворного сотрудничества наших компаний».

«Решения «Смарт-Софт» используют более 61000 компаний в России и странах СНГ, включая 25000 учреждений госсектора, 7000 образовательных организаций, 5500 учреждений здравоохранения, 20000 коммерческих компаний. Сотрудничество с «Калуга Астрал», который является экспертом в работе с учреждениями образования, здравоохранения, госсектора и коммерческих организаций, позволит нам сделать поставку продуктов быстрой, комфортной, профессиональной», - сказала Татьяна Медова, исполнительный директор компании «Смарт-Софт».