ФАС России заключила мировое соглашение с Google

17 апреля 2017 года в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением завершилось двухлетнее разбирательство между Федеральной антимонопольной службой и корпорацией Google. В рамках мирового соглашения удалось найти механизм устранения последствий, ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска.

В сентябре 2015 года ФАС России признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением).

ФАС России установила нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений – предустановка – оказался полностью зарезервирован за Google.

Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам – производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, – магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google "по умолчанию".

Для восстановления конкуренции на рынке компании Google было выдано предписание об исключении из соглашений с производителями антиконкурентных требований, обеспечивающих эксклюзивность и приоритетность размещения приложений Google и ограничивающих установку приложений и сервисов других разработчиков.

Суды двух инстанций подтвердили законность актов антимонопольного органа.

Признание нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции явилось основанием для наложения на компанию штрафа, предусмотренного статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в размере 438 067 400 руб.

Google обратилась в ФАС России с предложением о заключении мирового соглашения. ФАС России, руководствуясь необходимостью устранения последствий нарушения и обеспечения конкуренции на рынке, подписал мировое соглашение.

По условиям мирового соглашения Google отказывается от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений (в том числе на главном экране по умолчанию), отказывается от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса, отказывается от применения в дальнейшем положений договоров, противоречащих условиям мирового соглашения, обязуется обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в окно выбора.

Для устройств, которые сейчас находятся в обращении на территории Российской Федерации, Google разработает активное «окно выбора» для браузера Chrome, которое при очередном обновлении предоставит пользователю возможность выбрать поисковую систему «по умолчанию».

В течение последующих нескольких месяцев для новых устройств, которые будут выпускаться, Google разработает новый виджет Chrome, который заменит стандартный поисковый виджет Google на главном экране. Это позволит конечным пользователям устройств на базе ОС Android, содержащих пакет GMS, увидеть при первом запуске нового виджета «окно выбора», позволяющее установить в качестве поиска по умолчанию поиск «Яндекс» или поиск Google или иную поисковую систему тех разработчиков, которые заключат с Google коммерческое соглашение об их включении в окно выбора.

В течение 60 дней с момента утверждения судом мирового соглашения заинтересованные российские поисковики могут обратиться в Google для обсуждения возможных условий включения в окно выбора в будущем году.

Таким образом, на территории Российской Федерации канал предустановки приложений на мобильные устройства открыт для разработчиков приложений, которые получат равные права и возможности по доступу на устройства.

Кроме восстановления условий для конкуренции на рынке мобильных приложений, реализация мирового соглашения позволит потребителям приобретать устройства, программное обеспечение которых будет максимально соответствовать их ожиданиям.

Пользователь сможет в любое время изменить настройки и выбрать поисковую систему «по умолчанию», которая его устраивает. При этом Google никаким образом не будет ограничивать либо препятствовать предустановке приложений других разработчиков на пользовательские устройства.

«Исполнение условий мирового соглашения будет являться эффективным механизмом обеспечения конкуренции между разработчиками мобильных приложений. Нам удалось найти баланс между необходимостью развития эко-системы Android и интересами сторонних разработчиков по продвижению своих мобильных приложений и сервисов на устройствах ОС «Андроид». Реализация соглашения окажет положительный эффект для рынка в целом, предоставив разработчикам дополнительные возможности по продвижению своих продуктов», - отметил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.