СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С»

Страховая компания «Согласие» в рамках проекта по переходу на единый план счетов (ЕПС) для некредитных финансовых организаций (НФО), в соответствии с принятым ЦБ Положением от 02.09.2015 № 486-П, запустила в промышленную эксплуатацию новую финансовую систему на базе программного продукта для комплексной автоматизации деятельности страховых компаний «1С:Страховая компания 8 Корп». Об этом CNews сообщили в компании «Аксиома-Софт».

В качестве подрядчика проекта был выбран непосредственный разработчик программного продукта «1С: Страховая компания 8 Корп» — «Аксиома-Софт». До внедрения новой финансовой системы в СК «Согласие» использовалась система собственной разработки на платформе «1С» версии 7.7, где ведение бухгалтерского учёта было организовано в локальных базах по каждой организации.

В ходе проекта были внедрены блоки бухгалтерского учета с необходимыми разработками и настройками для ведения учета по ЕПС для НФО, блок операционного учёта, блок по зачёту платежей и блок отчетности. Кроме этого, в рамках проекта была проработана и реализована интеграция с операционной страховой системой «Диасофт», а также с учётными системами на базе типовой конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом» и собственной разработки «Бюджетный контроль» на платформе «1С:Предприятие».

В результате завершения проекта было автоматизировано 700 рабочих мест. По отзыву заказчика, новая финансовая система позволяет вести учет по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) в соответствии с требованиями ЦБ РФ и консолидировать данные для подготовки бухгалтерской и надзорной отчётности.