Adata представила серию карт памяти Premier ONE UHS-II U3 microSD/SD и UHS-I microSD

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND и мобильных аксессуаров, представила серию высокопроизводительных карт памяти microSD и SD - Premier ONE, включающую решения UHS-II U3 Class 10 и Premier UHS-I Class 10. В основе SDXC карт ONE UHS-II U3 лежат MLC-чипы, которые обеспечивают скорость чтения 290МБ/с и записи 260МБ/с, сообщили CNews в Adata.

Доступны карты объемом до 256ГБ. Модели Premier UHS-I microSDXC/SDHC Class 10 со скоростью чтения в 85МБ/с предлагаются с емкостью до 128ГБ. Серия Premier ONE подойдет тем пользователям, кому нужно увеличить объем памяти с учетом непрерывно растущих размеров файлов и повышающегося качества контента UHD 4K и 8K, считают в компании. Они также подходят и для VR-приложений. Все карты работоспособны при температуре от -25 до 85 градусов С.

SDXC карты серии Premier ONE отвечают спецификациям стандарта UHS-II U3 Class 10 и обеспечивают скорость чтения данных до 290МБ/с и записи до 260МБ/с. Карты microSDXC считывают и записывают данные со скоростью 275МБ/с и 155МБ/с соответственно. Обе версии карт, microSD и SD, поддерживают скорость записи видео V90, или 90МБ/с, что более чем достаточно для контента 4K, 8K и VR, отметили в Adata. Экшн-камера и приложения захвата панорамного контента также нуждаются в высокой пропускной способности, необходимой для записи видео без сжатия, предотвращения задержек, буферизации и снижения разрешения.

Во всех картах памяти UHS-II U3 серии Premier ONE применяются чипы 3D MLC Flash, гарантирующие долгий срок службы. Они поддерживают автоматическую коррекцию данных и прошли испытание на водо- и пыленепроницаемость, ударопрочность и устойчивость к рентгеновским лучам. Таким образом, карты подходят для применений вне стен и записи любого контента. Они станут оптимальным выбором для профессионалов, работающих в самых разных окружениях. Потребителям доступны модели объемом 64ГБ, 128ГБ и 256ГБ, которые позволят мгновенно расширить память в практически любых устройствах на базе iOS, Windows, Mac OS и Android благодаря универсальности формата microSD/SD.

Карты памяти microSDXC/SDHC серии Premier объемом в 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ и 128ГБ отвечают стандарту UHS-I Class 10 и обеспечивают скорости чтения и записи до 85МБ/с и 25МБ/с. Таким образом, они подходят для пользователей, которые записывают, воспроизводят и пересылают контент в Full HD 1080p. Помимо практически универсальной совместимости, карты памяти водо- и пыленепроницаемы, ударопрочны и защищены от разрушительного действия рентгеновских лучей. При этом все карты серии Premier UHS-I поддерживают автоматическую коррекцию данных.