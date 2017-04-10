«Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для iOS

«Русский Стандарт» выпустил новый релиз «Мобильного банка» для iOS. В обновленной версии приложения появились функции, которые сделают работу в «Мобильном банке» проще и комфортнее, сообщили CNews в «Русском Стандарте».

Так, по просьбам активных пользователей в мобильном приложении появилась возможность подписаться на оповещения от «Госуслуг». Теперь, благодаря push-уведомлениям, клиент всегда будет вовремя извещен о новых штрафах ГИБДД и налогах, чтобы иметь возможность уплачивать их без пеней и со скидками. Подписаться просто: достаточно лишь ввести ИНН, номера СТС и водительского удостоверения в новом разделе «Подписки» в своем «Мобильном банке».

Еще в приложении можно совершить перевод денежных средств со своих счетов в другой банк по свободным реквизитам, а также перед совершением любого платежа, не заглядывая в тарифный план, узнать размер комиссии за проведенную операцию. Справочный расчет комиссии выполняется автоматически и отображается до совершения перевода.

Кроме того, в «Мобильном банке» «Русского Стандарта» теперь можно заказать карту со своим индивидуальным дизайном, сделав фотографию при помощи фотокамеры смартфона или выбрав непосредственно из галереи телефона. Функция доступна в боковом меню приложения в разделе «Оформить карту со своим дизайном».

По информации банка, доступно и много других усовершенствований, которые призваны сделать работу с приложением более комфортной. Новая версия «Мобильного банка» для iOS уже доступна для скачивания в App Store.