«Лаборатория Касперского»: кибервымогатели переключились с обычных пользователей на банки и бизнес

Согласно наблюдениям специалистов «Лаборатории Касперского», жертвами программ-вымогателей все чаще становятся не частные пользователи, а компании и финансовые учреждения: на сегодня компании известны по меньшей мере восемь кибергруппировок, занимающихся разработкой троянцев-вымогателей для проведения целевых атак на бизнес. В ряде случаев требуемый выкуп достигает полумиллиона долларов.

По словам экспертов, причина трансформации проста: целевые атаки потенциально более прибыльны, чем массовые нападения на частных пользователей. Успешная атака на компанию может парализовать ее деятельность на несколько часов или даже дней – владельцы бизнеса оказываются просто вынуждены заплатить выкуп.

Схемы и инструменты злоумышленников довольно универсальны. Все кибергруппировки сначала заражают сеть компании вредоносным ПО через уязвимости в серверах или фишинговые письма. Затем атакующие укрепляют свои позиции в сети и определяют наиболее ценные корпоративные ресурсы, за «захват» которых можно получить самый большой выкуп.

Однако у групп есть и уникальные черты: например, троянец Mamba использует свободное ПО для шифрования, которое устанавливается на компьютерах жертв посредством легальной утилиты для удаленного управления системой Windows. А авторы троянца PetrWrap отличаются особенно тщательным выбором жертв и долгой подготовкой к атаке: их скрытое присутствие в сети достигает шести месяцев.

«Риск целевых атак на коммерческие компании растет, а сами нападения приносят все более ощутимые убытки. Тенденция тревожная, потому что хакеры сейчас ищут новых, более прибыльных жертв. И надо сказать, есть много потенциальных мишеней, атаки на которые могут привести к катастрофическим последствиям», — сказал Антон Иванов, старший антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского».

Для защиты от целевых атак с использованием программ-вымогателей эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют предпринять следующие действия.

Сделайте резервную копию данных, которую можно будет использовать для восстановления файлов в случае атаки.

Используйте защитное решение с технологией детектирования по поведению. Она определяет троянцев любого типа, анализируя их действия в атакованной системе. Это позволяет обнаруживать даже ранее неизвестные зловреды.

Ознакомьтесь с сайтом международной инициативы No More Ransom, созданной с целью помочь жертвам целевых атак восстановить файлы без необходимости уплаты выкупа.

Проведите аудит установленного ПО: не только на рабочих станциях, но также на всех сетевых узлах и серверах. Вовремя обновляйте ПО.

Проведите комплексную оценку информационной безопасности сети (аудит, тестирование на проникновение, GAP-анализ), чтобы обнаружить и закрыть все лазейки, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Пользуйтесь внешней экспертной оценкой: консультация авторитетных вендоров поможет предвидеть вектор будущих атак.

Проведите тренинг по кибербезопасности для сотрудников. Особое внимание стоит уделить инженерно-техническому персоналу, его осведомленности об атаках и угрозах.

Обеспечьте защиту как внутри периметра корпоративной сети, так и снаружи. В правильной стратегии безопасности значительные ресурсы выделяются на обнаружение атак и реагирование на них до того, как они достигнут критически важных объектов.

В случае, если ваши данные зашифровали, «Лаборатория Касперского» рекомендует воспользоваться сервисом No Ransom, где представлены инструменты, разработанные компанией для помощи жертвам вымогателей.