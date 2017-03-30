TP-Link представила новый усилитель беспроводного сигнала RE305

TP-Link представила на российском рынке новую модель в линейке усилителей беспроводного сигнала – RE305. Как рассказали Cnews в компании, с этим устройством сеть Wi-Fi можно расширить по всем необходимым зонам за несколько минут – больше не нужно отключать гаджеты и прерывать работу. RE305 полностью соответствует требованиям современных пользователей – он подключается к Wi-Fi роутеру по беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость в удалённых частях квартиры или офиса.

Усилитель RE305 позволит подключать больше устройств одновременно на 2,4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с и на 5 ГГц со скоростью до 867 Мбит/с. Диапазон 2,4 ГГц подходит для отправки e-mail и работы в интернете, а 5 ГГц – для онлайн-игр и просмотра HD-видео. RE305 обладает максимальной совместимостью с большинством моделей роутеров и точек доступа.

Новая модель обладает компактными размерами и обтекаемым корпусом и благодаря этому впишется в любой интерьер. RE305 оснащён 2 антеннами, которые позволят обеспечить оптимальное покрытие сети Wi-Fi и надёжные соединения.

Индикатор позволит разместить усилитель на оптимальном расстоянии от маршрутизатора. С помощью светового сигнала RE305 покажет, если усилитель находится слишком далеко от роутера или если покрытие их сетей совпадает.

Подключённый к RE305 кабель Ethernet преобразует проводной интернет в беспроводную сеть и превращает усилитель в отдельную точку доступа для ваших устройств.

Усилитель Wi-Fi RE305 можно настроить в считанные минуты со смартфона при помощи мобильного приложения Tether. Это многофункциональное приложение доступно на Android и iOS и позволит вам не только быстро настроить усилитель Wi-Fi сигнала, но и легко управлять сетью со смартфона.