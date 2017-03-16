Выручка «Транстелекома» в операторском сегменте в 2016 г. выросла более чем на 650 млн руб.

Компания «Транстелеком» подводит итоги работы в 2016 г. на рынке магистральных услуг. По итогам года российский магистральный оператор сохранил существенную долю на рынке транзита международного трафика — около 32% и на рынке внутрироссийского транзита — около 30%. Выручка компании в операторском сегменте в прошедшем году выросла более чем на p650 млн по сравнению с 2015 г.

В 2016 г. «Транстелеком» укрепил позиции на рынке Азербайджана, где доля компании выросла с 15% до 40%, и продал канал емкостью 100 Гбит/с на Кавказ. Также компания продолжила развивать международные сетевые стыки, в том числе запустила стык с финским оператором Cinia, новый оптимальный маршрут IP-трафика из Франкфурта в Москву через Белоруссию и новый стык с китайским оператором China Telecom.

Сегодня «Транстелеком» занимает около 20% мирового рынка передачи данных между Китаем и Европой, что составляет половину рынка транзита трафика через территорию России. Как отмечается, два из трех крупнейших китайских операторов входят в топ-5 потребителей магистралей ТТК. При этом в 2016 г. компания увеличила денежный объем заключенных долгосрочных сделок с китайскими операторами более чем на 70% по сравнению с 2015 г.

«В текущем году наша компания по-прежнему будет сосредоточена на сохранении позиций на рынке передачи данных как для российских, так и для международных операторов связи. Планируется участие ТТК как транзитного оператора связи в международных проектах РЖД. А для российских операторов мы планируем реализовать партнерскую программу по совместному продвижению продуктов для конечных пользователей по схеме revenue sharing», — рассказал руководитель департамента оптовых продаж компания «Транстелеком» Сергей Яковлев.

«Транстелеком» осуществляет эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры РЖД, обслуживая волоконно-оптическую линию связи протяжённостью более 76 тыс. км. Оператор использует собственную систему эксплуатации, включая собственные центры управления и более чем 500 собственных линейных бригад, обеспечивающих восстановление любых обрывов кабеля в любое время суток в срок не более 6 часов. Помимо собственного кабеля РЖД, ТТК эксплуатирует кабели и других операторов с таким же высоким уровнем качества, отметили в компании.