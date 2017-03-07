Ford представил прогноз ключевых потребительских трендов 2017 года в сфере технологий

Ford опубликовала свой ежегодный отчет, где представила анализ ключевых трендов потребительских настроений и поведения, которые будут определять 2017 год. Основу отчета составляют данные опросов, проводимых компанией среди тысяч жителей разных стран. Благодаря этому исследованию можно получить представление о том, что происходит на глобальном уровне в технологической, экономической, культурной и социальной сферах.

Современные традиционные и онлайн-магазины предлагают потребителям невероятно широкий выбор, что усложняет процесс принятия окончательного решения, и в итоге покупателям проще отказаться от покупки, чем сделать окончательный выбор.

60% опрошенных в Индии, Германии, Китая, Австралии, Канады, США, Испании, Бразилии и Великобритании в возрасте 18-29 лет признались, что после того, как купили какую-либо вещь, начинают сомневаться, правильный ли они сделали выбор. 37% россиян также испытывают сомнения после покупки. 99% китайцев, 67% испанцев, 66% англичан и 57% американцев считают, что интернет предлагает гораздо больше вариантов, чем им действительно нужно.

Улучшают ли технологии нашу повседневную жизнь, или только усложняют ее? Технологии действительно сделали жизнь людей гораздо удобнее. Однако потребители начинают ощущать, что у технологического прогресса есть и обратная сторона. Среди опрошенных Ford по всему миру, 78% женщин и 69% мужчин уверены, что использование технологий приводит к нарушению сна; 77% респондентов считают, что повальное увлечение технологиями влияет на рост ожирения среди людей. Помимо этого, 47% опрошенных за рубежом согласны с тем, что технологии делают нас глупее. Однако россияне настроены более оптимистично – 64% позитивно относятся к техническим новшествам и считают, что они делают жизнь людей намного легче.

Меняется и отношение людей к различным онлайн-сервисам и мобильным приложениям. Так, 54% респондентов по всему миру согласились с тем, что сайты знакомств мешают построению отношений в реальной жизни. Современные технологии даже способны разрушить чью-то личную жизнь - 67% потребителей во всем мире в возрасте 18-29 подтвердили, что знают человека, который расстался со своей второй половиной с помощью СМС.

В то же время 47% опрошенных по всему миру готовы использовать современные шеринговые сервисы, т.к. они помогают снизить долю ответственности и разделить ее с кем-то другим. Россияне скептически настроены по отношению к экономике совместного потребления – 77% респондентов заявили, что не поделились бы своей личной вещью с другим человеком даже за деньги (по результатам опроса пользователей официальной группы Ford в социальной сети Вконтакте. В опросе приняли участие более 500 человек).

Масштабный опрос жителей разных стран показал, что «больше» не всегда значит «лучше». Ford тщательно подходит к выбору инновационных технологий, создавая на их базе комплексные и интуитивно понятные в использовании решения. В современном мире автомобиль является неотъемлемой частью жизни человека. Личное транспортное средство больше не ассоциируется с роскошью, а считается помощником в различных каждодневных ситуациях. Именно поэтому большинство автомобилей теперь предлагают автовладельцам множество технологических решений для того, чтобы сделать их жизнь проще и комфортнее.

Ford стремится выйти за рамки традиционного производства автомобилей и становится компанией, решающей транспортные проблемы в глобальном масштабе. В то же время идеология компании остаётся той же, что и 100 лет назад – Ford меняет представления людей о способах передвижения. Компания стремится находить способы улучшения качества жизни людей, независимо от того, считают ли они нужным приобретать собственный автомобиль или нет.