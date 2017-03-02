Более половины россиян пользуются электронными госуслугами

По результатам 2016 г. был превышен плановый показатель в 50% по доле граждан, использующих электронные государственные услуги, сообщили CNews в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Подведены итоги ежегодного исследования доли граждан, использующих электронные госуслуги. В 2016 году в целом по стране этот показатель составил 51,3%, — отметил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. — Это очень важный показатель. И хотя мы считаем задачи на 2016 год по предоставлению услуг в электронном виде выполненными, тем не менее ожидаем, что регионы усилят работу в этом направлении. Для поддержки в 2017 году ряд регионов получат субсидии, направленные на улучшение двух показателей — доли граждан, пользующихся госуслугами, и числа граждан, которые зарегистрированы на портале госуслуг».

Согласно исследованию, в 2016 г. 32 региона превысили плановый показатель в 50%. Лидерами по использованию электронных госуслуг среди федеральных округов стали Центральный (56,3%), Приволжский (55,3%) и Уральский (53,1%). Заданной цели не достигли 53 субъекта РФ. К достижению планового показателя приблизились Южный (48,4%) и Дальневосточный округа (48%). В оставшихся федеральных округах наблюдается некоторая стагнация.

По итогам 2016 г. общее число пользователей Единого портала госуслуг достигло 40 млн. За 2016 г. появилось почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. Этот максимальный показатель Минкомсвязи России зафиксировала в ноябре 2016 г. В 2015 г. в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 г. — 13 млн, в 2013 г. — 6,9 млн человек. Всего в России действует около 18 тыс. точек для регистрации и подтверждения личности граждан в ЕСИА.

Ежемесячная посещаемость Единого портала госуслуг в 2016 г. достигла 33,5 млн. За весь прошедший год пользователи ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму p7,9 млрд, что почти в три раза превысило объем платежей в 2015 г. Обновленное мобильное приложение «Госуслуги» также демонстрировало в 2016 г. значительный рост. Почти 5 млн человек воспользовалось им в 2016 г., отметили в Минкомсвязи. Последняя версия приложения оценивается пользователями в магазинах приложений в 4,5 балла из 5 на основании более 140 тыс. оценок.

«Мы связываем такую положительную динамику как с общим ростом количества граждан, пользующихся Единым порталом госуслуг, так и с существенными преимуществами самих электронных госуслуг, их популярностью и удобством. Например, у граждан уже появилась возможность оплатить госпошлину со скидкой в 30% за такие популярные услуги, как регистрация транспортного средства или получение водительского удостоверения», — указал Владимир Авербах.

Согласно указу Президента РФ №601 «Об основах направления совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г., целевой показатель по доле граждан, использующих электронные государственные услуги, в 2018 г. должен составлять 70%.