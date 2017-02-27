Western Digital представила мобильный e.MMC-накопитель SanDisk iNAND 7350 емкостью до 256 ГБ

Western Digital Corp. представила новое решение для хранения данных, iNAND 7350 – встраиваемый флеш-накопитель (embedded flash drive, EFD) высокой ёмкостьи Устройство построено на базе Western Digital 3D NAND и использует высокоинтеллектуальную технологию SmartSLC четвёртого поколения. iNAND 7350 представляет собой встраиваемое решение для хранения данных, обладающее минимальным откликом и ёмкостью до 256 ГБ, которое подходит для приложений, активно работающих с данными.

«Наше новое устройство iNAND 7350 ёмкостью 256 гигабайт представляет собой наиболее вместительный встраиваемый накопитель с интерфейсом e.MMC, самым проверенным интерфейсом в отрасли, – сказал Кристофер Берджи (Christopher Bergey), вице-президент по встраиваемым и интегрированным решениям в Western Digital. – Объединив технологию 3D NAND и новейшую архитектуру, учитывающую особенности приложений, мы добились исключительного баланса производительности, ёмкости и стоимости в накопителе iNAND 7350. Благодаря этому производители смартфонов смогут предлагать массовые устройства с большим объёмом памяти, столь востребованные сегодня потребителями, и обеспечивать исключительный опыт работы с приложениями – начиная с воспроизведения видео в формате 4K Ultra HD и заканчивая приложениями нового поколения для работы с дополненной реальностью».

Устройство iNAND 7350 разрабатывалось с учётом потребностей OEM-производителей смартфонов и представляет собой первое встраиваемое устройство хранения данных Western Digital, в котором используется технология 3D NAND, что позволяет увеличить производительность и ёмкость накопителя и улучшить показатели сохранения данных.

Новый продукт в семействе решений для хранения данных iNAND, выпускаемых под брендом SanDisk, является самым высокопроизводительным мобильным накопителем из числа моделей, предлагаемых сегодня компанией. Недавно улучшенная технология SmartSLC, используемая в iNAND 7350, позволяет устройству быстро адаптироваться для обеспечения того уровня производительности, который необходим приложению. Эта технология помогает оптимизировать скорость последовательной записи, которая теперь может достигать 2 Гбит/с. Например, перемещение файла размером 1ГБ будет осуществляться на 40% быстрее, чем в смартфонах, оснащенных встраиваемыми накопителями SanDisk предыдущего поколения. iNAND 7350 обеспечивает производительность произвольного чтения, выполняя до 22 тысяч операций ввод/вывода в секунду (IOPS).

Встраиваемый накопитель iNAND 7350 поддерживает приложения, использующие подключения через Wi-Fi и мобильные сети, в том числе популярные приложения для работы с социальными сетями. Опытные образцы накопителя iNAND 7350 уже доступны для ряда OEM производителей; устройство появится в продаже со второго квартала 2017 г.