Dell представила в России новые мониторы для бизнеса

Компания Dell представила на российском рынке два новых монитора диагональю 23,8 дюйма: P2418HT и P2418HZ. Новые модели призваны повысить производительность труда и создать новые сценарии работы для бизнес-пользователей, сообщили CNews в Dell.

Монитор Dell P2418HT отличается наличием сенсорного экрана и наклонной стойкой, что создает оптимальные условия для коллективной работы и интуитивного управления, а монитор Dell P2418HZ подойдет для проведения видеоконференций и не требует дополнительного оборудования для участия в удаленных встречах и совещаниях, отметили в компании.

Модель P2418HT предназначена специально для оптимизации бизнес-процессов. Монитор может быть использован для совместной работы над проектами, а также стать индивидуальным инструментом для сотрудников, имеющих дело со сложными макетами и графическими объектами, оптимизируя работу за счет сенсорных манипуляций. Экран распознает касания 10 пальцев, а наклонная стойка позволяет разместить его любым удобным образом. Большие углы обзора в 178 градусов по обеим осям делают Dell P2418HT оптимальным инструментом для работы в группе.



Dell P2418HT

В свою очередь, P2418HZ уже содержит все необходимое для участия в веб-конференциях: данная модель комплектуется встроенной Full HD веб-камерой с разрешением 2,1 Мпикс, микрофоном с системой подавления шумов и двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт. Монитор предусматривает подключение к клиентским устройствам под управлением Windows 10 с помощью системы распознавания лиц Windows Hello. Биометрические сенсоры распознавания лиц гарантируют высокий уровень защиты и предотвращают угрозу взлома компьютера, подчеркнули в Dell. А камера монитора при желании закрывается специальной крышкой, когда пользователь, например, не участвует в видеоконференции. Монитор характеризуется оптимизированной эргономикой с возможностью регулировки положения по высоте и наклону, а также возможностью установки в портретном режиме.



Dell P2418HT оптимален для коллективной работы и интуитивного управления

Новинки используют высококачественные матрицы IPS со временем отклика в 6 мс с разрешением Full HD 1080p и яркостью 250 кд/м2. Дисплеи оснащены стеклом повышенной прочности (3H), а также отличаются пониженной эмиссией синего света (технология ComfortView), что позволяет снизить нагрузку на глаза. Для дополнительного удобства работы мониторы оснащаются разъемами USB 3.0 (в том числе с поддержкой ускоренной зарядки BC 1.2) и разъемами USB 2.0. Обе модели поддерживают подключение через интерфейсы DisplayPort, HDMI и аналоговый VGA.



Dell P2418HZ

Мониторы доступны через официальных партнеров Dell в России по следующим ориентировочным розничным ценам: p23 990 для Dell P2418HT и p17 990 для Dell P2418HZ.