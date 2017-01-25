Skillaz интегрирует в свою платформу сервис SkyEng

Компания Skillaz, разработчик платформы автоматизации найма, интегрирует в свою технологию сервис онлайн-оценки знания английского языка SkyEng. С помощью SkyEng система сможет автоматически оценивать уровень знания английского у кандидатов, сообщили CNews в Skillaz.

SkyEng — международный сервис онлайн-обучения английскому языку. В январе 2017 г. Skillaz и SkyEng подписали договор об интеграции сервиса в технологию Skillaz. Это позволит производить автоматическую оценку уровня английского языка у кандидатов не топовых позиций, что будет полезно для компаний, которые работают с зарубежными партнерами. В подобных компаниях многие позиции содержат требование обязательного знания английского языка. Проверку уровня английского у соискателей производит рекрутер, причем зачастую реальный уровень английского у кандидата не соответствует заявленному. SkyEng стал дополнительным элементом оценки соискателей в технологии Skillaz. Оценка уровня английского языка происходит онлайн без участия человека, экономя время рекрутеров, и ускоряет поиск нужного кандидата.

Интеграция сервиса происходит в рамках общей стратегии Skillaz, направленной на создание универсальной digital-платформы для оценки персонала и решения задач в сфере HR. Первым этапом реализации этой стратегии стало ранее заключённое соглашение с VisionLabs — разработчиком технологии распознавания лиц, основанной на методах компьютерного зрения и глубокого обучения. Skillaz и VisionLabs совместно развивают направление автоматического анализа видеоинтервью кандидатов на предмет выраженности определенных социальных и профессиональных компетенций. Совместное решение будет интересно заказчикам уровня Enterprise для сокращения стоимости найма и времени закрытия вакансий за счет беспристрастной роботизированной оценки компетенций кандидатов без участия человека.

«Сотрудничество со SkyEng — это еще один шаг к созданию универсальной технологии, которая поможет быстрее находить кандидатов на рынке труда, — заявил Андрей Крылов, генеральный директор и сооснователь Skillaz. — Уже сейчас наша платформа позволяет экономить до 35% времени на подбор персонала. В партнерстве с другими инновационными сервисами мы надеемся создать решение, которое выведет поиск персонала на технологически новый уровень».