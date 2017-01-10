МГТС представила статистику о предпочтениях новогоднего интернет-шоппинга москвичей

В преддверии Нового года МГТС зафиксировала значительный рост интереса со стороны москвичей к интернет-магазинам и гипермаркетам. Как рассказали CNews в компании, в декабре 2016 г. объем трафика на эти порталы удвоился по сравнению с декабрем 2015 г.

В 2016 г. москвичи впервые при выборе подарков к Новому году отдали предпочтение зарубежным онлайн-площадкам. Совокупный объем трафика на них вырос в три раза по сравнению с декабрем 2015 г., а его доля увеличилась на 15% и достигла 60%. Лидером по числу заходов стал интернет-гипермаркет Aliexpress, на него пришлось больше половины трафика. Второе и третье место заняли Amazon и eBay.

Объем трафика на сайты российских интернет-магазинов и гипермаркетов в отчетном периоде сократился на 30%. Его доля в общем объеме также снизилась с 70% до 40% по итогам декабря 2016 г.

Наибольшим интересом пользовались сайты онлайн-гипермаркетов по продаже бытовой техники и электроники, а также интернет–магазины российских представительств производителей мобильной техники. На эти порталы пришлось около половины обращений, что на 20% выше показателя прошлого года. В топ3 интернет-гипермаркетов бытовой техники и электроники вошли: «Юлмарт», «М.Видео», «Эльдорадо», а самыми популярными сайтами производителей стали Asus, Samsung, Xiaomi, Lenovo, Apple.

На втором месте по популярности среди отечественных интернет-магазинов - площадки, специализирующиеся на продаже детских товаров. Число обращений на них в декабре увеличилось на 30%, а доля – на 4% до 22%. Самым посещаемым детским онлайн–магазином стал «Детский мир».

В два раза выросла популярность книжных интернет-магазинов – их доля в общем объеме российского трафика увеличилась на 3% и составила 8%. Чаще всего москвичи заходили на книжные порталы «Литрес», «Эксмо», «Лабиринт».

Интернет-магазины по продаже косметических товаров в прошедшем году были менее востребованы у жителей столицы. В декабре 2016 г. объем трафика на эти сайты сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля снизилась до 17% с 30% в объеме российского трафика интернет-магазинов.