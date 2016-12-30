velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам

Мобильный оператор velcom подготовил сеть к экстремальным нагрузкам в новогоднюю ночь. В сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, вырастет более чем на 3 тыс., сообщили в CNews в компании velcom.

Как отмечается, сеть оператора готова к новогодним нагрузкам по всей стране. Мобильный оператор обеспечит необходимую пропускную способность сети с учетом резкого роста объемов голосового и интернет-трафика. Кроме того, всю новогоднюю ночь опергруппа центра управления сетью (Network and Service Operation Center) будет работать в режиме нон-стоп.

Лучше подготовиться к высоким нагрузкам позволило самое масштабное за последнее десятилетие обновление сети velcom. Мобильный оператор установил в 2016 г. более 3 тыс. базовых станций стандарта UMTS-900. В результате velcom построил большую 3G-сеть, почти вдвое увеличив ее покрытие менее чем за год. Мобильный интернет и голосовые звонки формата HD-Voice стали доступны на территории, на которой проживает подавляющее большинство населения страны.

Развитие нового стандарта сделало доступной 3G-связь не только в городах, но и в сельской местности, отметили в компании. Помимо этого, velcom обеспечил быстрым интернетом практически все магистрали страны. Мобильный оператор также разработал решение, которое позволит через 3G-сеть предоставлять Wi-Fi-доступ пассажирам любого наземного транспорта.

Качество связи повысилось и в крупных городах. В частности, только в Минске было построено порядка 100 новых базовых станций. Как результат, 3G-покрытие внутри зданий улучшено. Пользоваться мобильной связью velcom стало комфортнее в строениях, которые расположены в низинах или местах плотной застройки. То же самое касается территорий, «закрытых» или удаленных от базовых станций, подчеркнули в velcom. Мобильная связь спустилась в тоннели минского метро: velcom обеспечил прием 3G в поездах между станциями «Малиновка» и «Петровщина».

В 2017 г. velcom продолжит оптимизировать сеть и повышать качество связи, в том числе за счет оптимизации настроек. Улучшения затронут каждый уголок страны, в котором есть потребность в 3G. Специалисты также продолжат расширять пропускную способность сети для конечных абонентов в столице, областных и районных центрах, отметили в операторе.