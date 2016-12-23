Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ

«Алтэкс-Софт» и VMware объявили об окончании сертификации и начале серийного производства и поставок сертифицированных по требованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании, полученные сертификаты соответствия удостоверяют возможность построения в ГИС и ИСПДн 3 и 4 классов защищенности, а также АСУ ТП 3 класса защищенности, систем управления виртуализацией на основе сертифицированных решений VMware без использования сторонних средств защиты.

В состав комплекса программ VMware vSphere with Operations Management 6 входят компоненты VMware vSphere ESXi 6, VMware vCenter Server 6, VMware vSphere Replication 6, VMware vRealize Operations Manager 6, которые могут рассматриваться как отдельные компоненты для реализации мер защиты в информационных системах, так и использоваться в качестве комплексного масштабируемого решения для виртуализации ЦОД, отдельных серверов и рабочих станций с возможностью централизованного управления и мониторинга.

VMware Horizon обеспечивает единую платформу и рабочую область для предоставления доступа к физическим компьютерам и приложениям. В составе комплекса программ сертифицированы компоненты VMware Horizon View и VMware Mirage.

По словам заместителя генерального директора «Алтэкс-Софт» Сергея Уздемира, сертифицированные программные продукты VMWare с успехом могут использоваться для построения систем виртуализации для разрешенных классов защищённости ГИС и ИСПДн любого масштаба, при этом их безопасность будет обеспечиваться встроенными механизмами защиты с применением специализированных конфигураций параметров безопасности, прошедших апробацию в процессе сертификации. С момента начала работы VMware в России приоритетом компании было сотрудничество с Органами государственной власти и выполнение национальных требований по обеспечению безопасности критически важных информационных ресурсов. Продукты VMware прошли серьезные исследования на наличие уязвимостей по новым требованиям ФСТЭК России, что при соблюдении условий эксплуатации, должно повысить уровень доверия потенциальных заказчиков, среди которых присутствуют как коммерческие, так и государственные структуры.