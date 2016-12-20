Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100

Компания Zebra Technologies, специализирующаяся в области решений и услуг по обеспечению прозрачности операционной деятельности организаций в режиме реального времени, объявила о начале использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies.

Zebra МС2100 интегрированы во внутреннюю систему управления складскими остатками Kari и централизованную базу данных компании, что позволяет пользователям управлять цепочками поставок Kari в режиме реального времени. Сюда относится управление заказами, поступившими онлайн, управление запасами в магазинах и своевременная доставка. MC2100 обеспечивают прозрачность и своевременную информацию о складских остатках во всех магазинах Kari, из которых клиенты могут забрать свои интернет-заказы.

По информации Zebra Technologies, мобильные компьютеры Zebra MC2100 ускоряют реализацию товара, инвентаризацию и пересмотр цен, позволяя каждому работнику, занятому в операциях материально-технического снабжения, сэкономить 2 часа рабочего времени в день, а также повышают точность информации, что особенно важно во время проведения промо-акций и распродаж. При этом компьютеры легко интегрируются с любой информационной системой и оптимально соответствуют задачам Kari, позволяя пользователям масштабировать любой проект в соответствии со своими бизнес-задачами.

По отзыву заказчика, в Kari выбрали мобильные компьютеры Zebra за их надежность и возможность беспроводной передачи данных. MC2100 оснащены высокопроизводительным процессором и обеспечивают непрерывную работу без подзарядки в течение нескольких часов. Мобильные компьютеры Zebra работают на батареях, которые можно менять без отключения системы и потери данных, что особенно важно для Kari и позволяет точно управлять большими складскими запасами.

«Наша компания уже давно поставляет оборудование для предприятий розничной торговли и обладает глубокой экспертизой в этом сегменте. Мы рады, что с нашей помощью сеть Kari сделала свою работу более эффективной, а обслуживание покупателей в своих магазинах — более удобным, — рассказал Бхаскар Багчи, директор по продажам Zebra Technologies в России. — Мобильные компьютеры МС21 помогают Kari отслеживать остатки на складах и планировать доставку товаров в магазины, что чрезвычайно важно для повышения уровня обслуживания».

«Мобильные компьютеры Zebra MC2100 привлекли нас ценовым предложением в сочетании с надёжностью, качеством и возможностью интеграции с нашим ПО. Внедрение решений Zebra позволило нам автоматизировать и ускорить инвентаризацию и переоценку товара, — отметил Венер Сафин, директор по информационным технологиям, Kari. — Оптимизация этих процессов напрямую влияет на лояльность наших покупателей».