Радиочастотная идентификация

Радиочастотная идентификация, технология RFID – это технология, использующая радиочастотное электромагнитное излучение для чтения и записи данных на микрочип (с крошечной антенной), называемый электронной меткой, или радиометкой, радиоэтикеткой. RFID-микрочипы (RFID chip, RFID-tag) применяются для маркировки товаров (вместо штрих-кода) в торговле, в ключах замков зажигания для иммобилайзеров автомобилей, в качестве имплантатов для слежения за состоянием здоровья и местонахождением тяжелых больных, для маркировки других объектов, деталей, узлов в производстве и их идентификации путем бесконтактного чтения содержащихся в микрочипе данных специальными считывателями (RFID reader). Микрочип может иметь датчики, например температуры и давления, бывает пассивного и активного типа. Использует радиочастоты в диапазоне от 30 кГц до 5,8 ГГц. Считыватели питают пассивные RFID-метки, передавая им энергию посредством электромагнитных волн, и получают от метки цифровые данные. В общем случае низкочастотные метки считываются на расстоянии не более 30 см, высокочастотные – не более метра, а сверхвысокочастотные – не более 6 м. Активные метки (active RFID, active tag), оснащенные батареей питания, можно считывать на расстоянии до 100 м. Для защиты передаваемых по беспроводному соединению данных может применяться взаимная аутентификация и шифрование.

Радиочастотная идентификация, внедренная в широких масштабах наряду с технологией цифровых водяных знаков (digital watermarking), может стать эффективным инструментом в борьбе с контрафактной продукцией, особенно распространяемой через интернет, объемы которой постоянно растут и выражаются многомиллиардными суммами в долларах.

Наиболее важной и перспективной областью применения технологии активных радиометок является интернет вещей (IoT) и его подмножество – промышленный интернет вещей (IIoT). Активные радиометки могут самостоятельно взаимодействовать друг с другом в так называемых вездесущих сенсорных сетях (Ubiquitous Sensor Networks, USN), постоянно передавая свой идентификатор и ряд дополнительных данных для автоматизированной идентификации объектов интернета вещей.

Почему это важно для бизнеса?

В настоящее время в мире эксплуатируется около 59,5 млрд. RFID-устройств, основная часть которых (34,5%) эксплуатируется в секторе розничной торговли. RFID широко применяется для маркировки оборудования, транспортных средств, животных и др. объектов. Рынок таких устройств и объем их применений устойчиво растут. В рамках ЦЭ эти технологии становятся важным и необходимым элементом бизнеса.