Цифровая грамотность

Цифровая грамотность, цифровая компетентность, компьютерная грамотность – это базовые знания и навыки по использованию компьютеров, необходимые и достаточные для жизни в цифровом, компьютеризированном обществе. Термин «цифровая грамотность» был популяризован в 1997 году Полом Гилстером в книге с одноименным названием. Он определил цифровую грамотность как способность критически понимать и использовать информацию, получаемую посредством компьютера в различных форматах из широкого диапазона источников. Сейчас это понятие несколько расширилось до способности использовать компьютер уверенно, безопасно и эффективно, использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для поиска, понимания, оценки, создания и передачи цифровой информации, цифрового контента, для формирования новых знаний, а также для общения с другими людьми в контексте конкретных жизненных ситуаций. Это также умение пользоваться офисным программным обеспечением (текстовыми процессорами, электронной почтой и др.), веб-браузерами и системами поиска в интернете.

Понятие цифровой грамотности охватывает также умение и навыки работы с планшетами и смартфонами, функциональные возможности которых позволяют получать доступ и работать с интернетом, обеспечивают мобильность и гибкость коммуникаций, общения и совместных работ с коллегами и партнерами. Цифровая грамотность обязательна для делового и вообще современного культурного человека, тем более что она позволяет ему использовать цифровые инструменты (в самом широком смысле слова) с пользой для себя. Таким образом, цифровая грамотность – это сложный комплексный феномен, определяющий жизнедеятельность человека в информационном обществе.

Цифровая грамотность, цифровые навыки и умения имеют первостепенное значение для работников сферы цифровой экономики, служащих частного и государственного секторов, сотрудников автоматизированных и роботизированных предприятий, поскольку только высокая квалификация, цифровая компетентность могут служить определенной гарантией востребованности работника в новых условиях приближающегося будущего. Это понятие продолжает развиваться и уточняться, поскольку цифровой мир предъявляет новые требования к своим гражданам: знать и уметь что-то по-прежнему важно, но уже недостаточно, важна мотивация и ответственность.

Согласно прогнозам, четвертая промышленная революция (Industry 4.0) сильно повлияет на ситуацию на рынке труда, на занятость. К 2020 г. потери рабочих мест в 15 развитых и развивающихся странах составят 5 миллионов, так как людей на этих рабочих местах заменят роботы. Поэтому страны всего мира стремятся к повышению цифровой грамотности, чтобы можно было создавать более ценные рабочие места и противостоять потенциальному негативному воздействию промышленной революции.

Почему это важно для бизнеса?

Без цифровой грамотности населения страны создать ЦЭ крайне трудно, однако российская аудитория интернета растет, пользователей уже более 90 млн человек; число пользователей смартфонов, планшетов и ноутбуков также быстро увеличивается. Повышение цифровой грамотности, уменьшение так называемого цифрового разрыва между поколениями и между разными группами населения – это задачи, которые государство должно решать совместно с бизнесом. При этом для бизнеса, с одной стороны, это вопрос социальной ответственности, а с другой – создание новой среды для своей успешной деятельности.