SAS открыла тестовую площадку для новейших технологий

В Москве открылся Инновационный центр SAS – интерактивное пространство, которое совмещает в себе, с одной стороны, функции демонстрационной площадки и позволяет увидеть, как работают инструменты автоматизированной аналитики, а с другой – функции экспериментальной лаборатории, где можно моделировать и проверять бизнес-идеи и новые сценарии использования новейших технологий. О возможностях и особенностях центра рассказывает генеральный директор SAS в России и СНГ Валерий Панкратов.

CNews: Какие цели вы ставите перед собой в связи с открытием Инновационного центра?

Валерий Панкратов: Из технологического новшества автоматизированная аналитика превратилась в императив. Проще говоря, она используется уже в самых разных отраслях и для самых разных задач. Но проникновение таких инструментов на рынке все еще совсем не значительно. К тому же люди, которые только приходят к пониманию, что информацию нужно обрабатывать и использовать, называют аналитикой все, что только имеет отношение к работе с данными, включая инструменты отчетности и очистки данных. Чтобы использование аналитики было более эффективным, чтобы нашим новым клиентам было проще принимать решение о внедрении SAS, чтобы наши давние клиенты видели, что еще можно делать с помощью наших инструментов, мы решили показать, как это все работает: какие преимущества дают аналитические решения, как они встроены в бизнес-процессы и взаимосвязаны с другими технологиями.

CNews: На каких принципах работает ваш Инновационный центр?

Валерий Панкратов: Центр служит, с одной стороны, как демонстрационная площадка, где можно посмотреть готовые бизнес-кейсы, а с другой стороны, как тестовая лаборатория, где можно проверять новые идеи, рассматривая их с разных сторон. Вы можете посмотреть, как процесс будет выглядеть глазами вашего клиента, вашего менеджера или аналитика, компании в целом. Можно подключать новые системы в уже готовые процессы и смотреть, как они будут работать в связке с аналитикой в реальных условиях. То есть это пространство для творчества и экспериментов, для инноваций.

Валерий Панкратов: В Центре вы можете посмотреть, как процесс будет выглядеть

глазами вашего клиента, вашего менеджера или аналитика, компании в целом

Важно то, что для компании, которая приходит за новыми идеями или хочет протестировать собственный кейс, все просто. Внутри своей организации не надо искать ресурсы, просить выделить оборудование и сотрудников для эксперимента – у нас все это уже есть, и мы уже разработали большое количество моделей. Нужны только данные заказчика, поскольку именно они отражают специфику его бизнеса, процессов и клиентской базы.

CNews: Какие кейсы сейчас реализованы в центре?

Валерий Панкратов: При создании центра мы использовали не только реальные кейсы из нашей мировой и российской практики, но и интересные и еще не воплощенные в промышленных масштабах идеи. У нас уже развернуты решения для клиентской аналитики и формирования целевых маркетинговых предложений в режиме реального времени. В частности, можно увидеть, как воплотить партнерские программы между банком и ритейлерами, ресторанами, страховыми компаниями, туристическими агентствами и компаниями из других отраслей. Мы также провели тестирование кейсов по противодействию мошенничеству и отмыванию доходов. Причем, демонстрируя кейс, мы можем показать всю историю от начала до конца, например, как работает комплекс систем, которые сопровождают весь процесс покупки товара в кредит, или же только конкретный эпизод, который интересует нашего заказчика. Например, только процесс выбора целевого предложения или сценарий работы с партнерской программой лояльности.

CNews: Каким образом компании могут проверить интересующие их системы и сценарии их использования?

Валерий Панкратов: Лаборатория позволяет смоделировать сценарии и процессы и увидеть, какие при этом задействованы системы и как они работают. Если говорить, например, о банках, то сейчас банк может принести свои данные в наш инновационный центр, запустить модель и посмотреть, как именно в его условиях будет работать аналитика SAS. Каждый банк имеет свои особенности в бизнес-процессах и в ИТ-инфраструктуре. И решения, созданные для одного банка, не обязательно покажут результат в другом. Нельзя просто сказать, что «эта система себя хорошо зарекомендовала», – нужно пробовать.

У нас уже сформирован очень широкий пул моделей, которые мы готовы развернуть для клиентов. Причем, они применимы не только в финансовом секторе. Например, есть модели для ритейла. Торговые сети приходят к нам с конкретными вопросами: затоваренность локальных складов, плохие продажи товаров, которые хорошо продаются у конкурентов, сложности с гибким ценообразованием – масса разных задач, и для них нужны конкретные варианты решения. Тогда мы берем свои готовые модели, если понадобится, дорабатываем и строим на их базе нужные заказчику сценарии.

Анализируя данные, мы можем с высокой точностью сказать, какой ассортимент в какое время года будет продаваться, какие запасы должны быть на складе, как распределить товары по магазинам, как оптимизировать цены в определенный период.

CNews: Для каких еще отраслей вы планируете разворачивать в Центре стенды, помимо банков?

Валерий Панкратов: Стенды, которые развернуты сейчас, будут интересны всем, кто работает с розничным сегментом и в условиях высокой конкуренции. Их сама жизнь заставляет внедрять аналитические решения. Поэтому в фокусе нашего внимания банки, страховые компании, ритейл, телеком. Что касается новых стендов, то все зависит от спроса. Мы накопили хорошую экспертизу в разных отраслях и при необходимости можем быстро развернуть стенд. Так, например, мы планируем в ближайшее время реализовать здесь сценарии противодействия мошенничеству. Помимо финансовых компаний, это будет актуально госсектору, агропромышленным предприятиям.

CNews: Кто автор идеи создания Инновационного центра, штаб-квартира SAS или российское подразделение?

Валерий Панкратов: Для SASэто уникальный центр. Пока в других странах его аналогов нет. Инициатива создания центра принадлежит нашему, российскому офису. Проект был одобрен на глобальном уровне и получил поддержку штаб-квартиры компании.

Наш офис считается одним из лучших по миру, и к нашему мнению прислушиваются. Мы выполняем масштабные интересные проекты, у нас работают высококлассные специалисты, которые выступают консультантами на международных проектах. Когда мы показали коллегам видеопрезентацию нашего центра, им заинтересовались коллеги из других офисов SAS, и к нам начали приезжать делегации. Центр уже посмотрели специалисты из Бельгии, Германии, Италии, топ-менеджеры региона ЕМЕА. Уже известно, что аналогичные центры будут открываться и в других странах.