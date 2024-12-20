Процесс импортозамещения на протяжении последних лет остается одним из драйверов развития рынка СЭД. Опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, полагая, что объем этого сегмента будет и дальше расти. На рынке появляются новые игроки, а компании, напротив, урезают ИТ-бюджеты, поэтому вендоры активно конкурируют между собой. Основные преимущества, на которые обращают внимание заказчики, — доступная цена, удобство интерфейса, скорость освоения пользователями, возможности масштабирования, интеграции, кастомизации, техподдержки. Не меньшее значение имеет экспертный статус разработчика и его готовность к диалогу с заказчиком по вопросам развития и модификации систем. Более того, вендорам необходимо доказать потенциальному клиенту, что конкретная система будет эффективна в ИТ-контуре именно их предприятия.