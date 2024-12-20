Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы

Системы электронного документооборота (СЭД) активно внедряют не только государственные учреждения, но и бинес. К полному отказу от бумаги организации подталкивает регулятор. Однако в нормативной базе до сих пор есть пробелы, в частности, связанные с длительным хранением электронных документов, проверкой их подлинности и получением дубликатов. Для оптимизации  бизнес-процессов разработчики предлагают использовать ИИ и переносить базы данных в облака. Сами же СЭД превращаются в мощные ИТ-экосистемы.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД

№2023 №2022 Название компании Выручка от продажи СЭД и сопутствующих услуг в 2023г. с НДС, ₽ млн Выручка от продажи СЭД и сопутствующих услуг в 2022г. с НДС, ₽ млн Рост выручки в 2022/2023, %
1 1 Тензор 2 127 1 850 14,9%
2 4 Directum 1 525 1 250 22,0%
3 2 Синтеллект 1 306 1 295 0,9%
4 3 Digital Design 1 272 1 164 9,3%
5 АйДи - Технологии управления 1 057 842 25,5%
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Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно

Процесс импортозамещения на протяжении последних лет остается одним из драйверов развития рынка СЭД. Опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, полагая, что объем этого сегмента будет и дальше расти. На рынке появляются новые игроки, а компании, напротив, урезают ИТ-бюджеты, поэтому вендоры активно конкурируют между собой. Основные преимущества, на которые обращают внимание заказчики, — доступная цена, удобство интерфейса, скорость освоения пользователями, возможности масштабирования, интеграции, кастомизации, техподдержки. Не меньшее значение имеет экспертный статус разработчика и его готовность к диалогу с заказчиком по вопросам развития и модификации систем. Более того, вендорам необходимо доказать потенциальному клиенту, что конкретная система будет эффективна в ИТ-контуре именно их предприятия. 

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Геннадий Попов
WSS-Consulting

Геннадий Попов, WSS-Consulting: ИИ в электронном документообороте требует дообучения

Искусственный интеллект добрался до систем электронного документооборота. По умолчанию все решения на основе ИИ выдают начальный уровень качества. Он позволяет ознакомиться с технологией и иногда получать корректные ответы, но часто и некорректные, поэтому их нужно проверять. На что искусственный интеллект способен уже сегодня, и как выглядит процесс внедрения, в интервью CNews рассказал Геннадий Попов, генеральный директор WSS-Consulting, разработчика ЕСМ-платформы Docs5. 

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Александр Дмитриев
«Объединенные Системы Сбора Платы»

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

Многие компании имеют разветвленную структуру, офисных и мобильных сотрудников в разных городах, руководство, которое на связи 24/7. «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОССП), крупнейший оператор платных автодорог в России, — одна из таких территориально-распределенных организаций. При этом проблема выстраивания эффективного электронного документооборота для нее уже решена. Александр Дмитриев, начальник отдела ИТ, и Дина Шебордаева, начальник отдела систем качества и отчетности, рассказывают, каким образом это было достигнуто.

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