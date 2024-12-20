Рынок СЭД 2024
Сектор СЭД продолжает демонстрировать умеренный рост. Основные векторы развития в последние годы связаны с запросами государства на электронный документооборот. Наблюдается интенсивное обновление нормативной базы, разгоняется процесс цифровизации в тех отраслях, где ранее полагались исключительно на бумажные форматы. Главным образом это касается юридически значимого и кадрового документооборота. Игроки рынка обратили внимание на ряд важных тенденций в сегменте СЭД.
Во-первых, перспективность интеграции ИИ в корпоративные системы автоматизации. Этот технологический стек уже достаточно зрел, чтобы разработчики получали значительные возвраты инвестиций и не сталкивались с высокими рисками. Во-вторых, развитие информационных систем, способных работать на низкопроизводительном оборудовании при высоких нагрузках. Именно поэтому многие разработчики фокусируются на технологиях виртуализации и контейнеризации.
20.12.2024
Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы
Системы электронного документооборота (СЭД) активно внедряют не только государственные учреждения, но и бинес. К полному отказу от бумаги организации подталкивает регулятор. Однако в нормативной базе до сих пор есть пробелы, в частности, связанные с длительным хранением электронных документов, проверкой их подлинности и получением дубликатов. Для оптимизации бизнес-процессов разработчики предлагают использовать ИИ и переносить базы данных в облака. Сами же СЭД превращаются в мощные ИТ-экосистемы.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД
|№2023
|№2022
|Название компании
|Выручка от продажи СЭД и сопутствующих услуг в 2023г. с НДС, ₽ млн
|Выручка от продажи СЭД и сопутствующих услуг в 2022г. с НДС, ₽ млн
|Рост выручки в 2022/2023, %
|1
|1
|Тензор
|2 127
|1 850
|14,9%
|2
|4
|Directum
|1 525
|1 250
|22,0%
|3
|2
|Синтеллект
|1 306
|1 295
|0,9%
|4
|3
|Digital Design
|1 272
|1 164
|9,3%
|5
|—
|АйДи - Технологии управления
|1 057
|842
|25,5%
Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно
Процесс импортозамещения на протяжении последних лет остается одним из драйверов развития рынка СЭД. Опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, полагая, что объем этого сегмента будет и дальше расти. На рынке появляются новые игроки, а компании, напротив, урезают ИТ-бюджеты, поэтому вендоры активно конкурируют между собой. Основные преимущества, на которые обращают внимание заказчики, — доступная цена, удобство интерфейса, скорость освоения пользователями, возможности масштабирования, интеграции, кастомизации, техподдержки. Не меньшее значение имеет экспертный статус разработчика и его готовность к диалогу с заказчиком по вопросам развития и модификации систем. Более того, вендорам необходимо доказать потенциальному клиенту, что конкретная система будет эффективна в ИТ-контуре именно их предприятия.Читать полностью
Геннадий Попов, WSS-Consulting: ИИ в электронном документообороте требует дообучения
Искусственный интеллект добрался до систем электронного документооборота. По умолчанию все решения на основе ИИ выдают начальный уровень качества. Он позволяет ознакомиться с технологией и иногда получать корректные ответы, но часто и некорректные, поэтому их нужно проверять. На что искусственный интеллект способен уже сегодня, и как выглядит процесс внедрения, в интервью CNews рассказал Геннадий Попов, генеральный директор WSS-Consulting, разработчика ЕСМ-платформы Docs5.Читать полностью
Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России
Многие компании имеют разветвленную структуру, офисных и мобильных сотрудников в разных городах, руководство, которое на связи 24/7. «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОССП), крупнейший оператор платных автодорог в России, — одна из таких территориально-распределенных организаций. При этом проблема выстраивания эффективного электронного документооборота для нее уже решена. Александр Дмитриев, начальник отдела ИТ, и Дина Шебордаева, начальник отдела систем качества и отчетности, рассказывают, каким образом это было достигнуто.Читать полностью