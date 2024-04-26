Цифровизация здравоохранения 2024
В 2024 г. заканчивается федеральный проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Все медицинские учреждения подключены к интернету, внедрены медицинские информационные системы. Актуальными задачами ближайшего будущего будет построение единого цифрового контура здравоохранения, обеспечение информационной безопасности, импортозамещение операционных систем и СУБД, внедрение искусственного интеллекта как для повышения качества обслуживания, так и для совершенствования диагностики и лечения пациентов. Для этого необходимо перейти на единые стандарты обмена данными, повысить их качество и подготовить специалистов, способных работать на стыке ИТ и медицины.
26.04.2024
Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ
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В этом году завершается последний этап проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении. Запланированные показатели в целом достигнуты. Впереди — развитие цифровых медицинских сервисов на базе накопленных данных, внедрение искусственного интеллекта и расширение возможностей удаленного мониторинга здоровья граждан.
В этом году завершается последний этап проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении. Запланированные показатели в целом достигнуты. Впереди — развитие цифровых медицинских сервисов на базе накопленных данных, внедрение искусственного интеллекта и расширение возможностей удаленного мониторинга здоровья граждан.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в здравоохранение 2023
|№2023
|№2020
|Название
|Выручка в 2023 г, млн руб с НДС
|Выручка в 2022 г, млн руб с НДС
|Рост выручки 2023/2022, %
|1
|1
|Цифромед
|13 792
|12 518
|10,2%
|2
|4
|Барс Груп
|2 448
|2 841
|-13,8%
|3
|9
|Парус
|852
|740
|15,1%
|4
|7
|Программный Продукт
|811
|967
|-16,1%
|5
|8
|Нетрика Медицина
|655,2
|661,6
|-1,0%
СNews Analytics, 2024
Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует
Читать полностью В 2023 г. топ-20 участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ в здравоохранение заработали ₽23 млрд — практически столько же, сколько и в 2020 г. Пик государственного финансирования отрасли позади. Разработчики сосредоточились на развитии существующих решений. В списке тормозящих дальнейшее развитие факторов — сложности с интеграцией имеющихся решений, низкое качество и разрозненность данных, нехватка квалифицированных кадров.
В 2023 г. топ-20 участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ в здравоохранение заработали ₽23 млрд — практически столько же, сколько и в 2020 г. Пик государственного финансирования отрасли позади. Разработчики сосредоточились на развитии существующих решений. В списке тормозящих дальнейшее развитие факторов — сложности с интеграцией имеющихся решений, низкое качество и разрозненность данных, нехватка квалифицированных кадров.
Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете
Читать полностью Внедрение и развитие медицинских информационных систем в субъектах РФ происходит по-разному. О том, какие факторы влияют на эффективное применение ИТ-сервисов в медицине, о региональной практике рассказывает Мария Захарова, первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Внедрение и развитие медицинских информационных систем в субъектах РФ происходит по-разному. О том, какие факторы влияют на эффективное применение ИТ-сервисов в медицине, о региональной практике рассказывает Мария Захарова, первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска
Читать полностью Иркутская область в 2022 году приняла решение о централизованном переходе от множества медицинских информационных систем (МИС) к единому решению. В этой связи особое место внедрение единой МИС занимает в крупных медицинских организациях. Прозрачность и управляемость процесса в таком случае становятся критически важными. Ясность целей, положительная динамика показателей внедрения и четкая организация способны значительно улучшить результат. О том, как внедрение единой региональной медицинской системы в больнице помогает решать насущные проблемы, рассказывают руководители Иркутской районной больницы: главный врач Анна Данилова, начальник отдела АСУ Виктор Токарев, заведующая лабораторией Екатерина Бакетова.
Иркутская область в 2022 году приняла решение о централизованном переходе от множества медицинских информационных систем (МИС) к единому решению. В этой связи особое место внедрение единой МИС занимает в крупных медицинских организациях. Прозрачность и управляемость процесса в таком случае становятся критически важными. Ясность целей, положительная динамика показателей внедрения и четкая организация способны значительно улучшить результат. О том, как внедрение единой региональной медицинской системы в больнице помогает решать насущные проблемы, рассказывают руководители Иркутской районной больницы: главный врач Анна Данилова, начальник отдела АСУ Виктор Токарев, заведующая лабораторией Екатерина Бакетова.
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