Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ

В этом году завершается последний этап проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении. Запланированные показатели в целом достигнуты. Впереди — развитие цифровых медицинских сервисов на базе накопленных данных, внедрение искусственного интеллекта и расширение возможностей удаленного мониторинга здоровья граждан.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в здравоохранение 2023

№2023 №2020 Название Выручка в 2023 г, млн руб с НДС Выручка в 2022 г, млн руб с НДС Рост выручки 2023/2022, %
1 1 Цифромед 13 792 12 518 10,2%
2 4 Барс Груп 2 448 2 841 -13,8%
3 9 Парус 852 740 15,1%
4 7 Программный Продукт 811 967 -16,1%
5 8 Нетрика Медицина 655,2 661,6 -1,0%

СNews Analytics, 2024

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Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует

В 2023 г. топ-20 участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ в здравоохранение заработали ₽23 млрд — практически столько же, сколько и в 2020 г. Пик государственного финансирования отрасли позади. Разработчики сосредоточились на развитии существующих решений. В списке тормозящих дальнейшее развитие факторов — сложности с интеграцией имеющихся решений, низкое качество и разрозненность данных, нехватка квалифицированных кадров.

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Мария Захарова
департамент здравоохранения ЯНАО

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

Внедрение и развитие медицинских информационных систем в субъектах РФ происходит по-разному. О том, какие факторы влияют на эффективное применение ИТ-сервисов в медицине, о региональной практике рассказывает Мария Захарова, первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. 

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Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска

Иркутская область в 2022 году приняла решение о централизованном переходе от множества медицинских информационных систем (МИС) к единому решению. В этой связи особое место внедрение единой МИС занимает в крупных медицинских организациях. Прозрачность и управляемость процесса в таком случае становятся критически важными. Ясность целей, положительная динамика показателей внедрения и четкая организация способны значительно улучшить результат. О том, как внедрение единой региональной медицинской системы в больнице помогает решать насущные проблемы, рассказывают руководители Иркутской районной больницы: главный врач Анна Данилова, начальник отдела АСУ Виктор Токарев, заведующая лабораторией Екатерина Бакетова.

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