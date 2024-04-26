В 2024 г. заканчивается федеральный проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Все медицинские учреждения подключены к интернету, внедрены медицинские информационные системы. Актуальными задачами ближайшего будущего будет построение единого цифрового контура здравоохранения, обеспечение информационной безопасности, импортозамещение операционных систем и СУБД, внедрение искусственного интеллекта как для повышения качества обслуживания, так и для совершенствования диагностики и лечения пациентов. Для этого необходимо перейти на единые стандарты обмена данными, повысить их качество и подготовить специалистов, способных работать на стыке ИТ и медицины.

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