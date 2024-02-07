Рынок HR Tech
Объем российского рынка HR Tech в период 2023–2024 гг. продолжит расти, уверены эксперты опрошенные CNews. Драйверами развития станет, безусловно, импортозамещение, которое охватило все сферы отечественного ИТ-рынка. На сегодняшний день многие HR-директора компаний уже отказались от западных решений, но еще окончательно не перешли на отечественные, подбирая для себя оптимальную комплексную российскую разработку. Также позитивно на развитии рынка сказывается рост уровня цифровой зрелости компаний и, соответственно, потребность в максимальной автоматизации бизнес-процессов внутри предприятия, а также действия регулятора, подталкивающего игроков рынка к внедрению систем электронного кадрового документооборота (КЭДО).
31.01.2024
Российских рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса
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На фоне кадрового кризиса перед HR-директорами стоит больше задач: наравне с поиском новых сотрудников необходимо прилагать усилия для удержания тех, кто трудится в компании давно. Это сложно без цифровых платформ, приложений и других инструментов, обеспечивающих процессы обучения, коммуникаций, поощрения, оценки эффективности персонала. Ранее HR-специалисты пользовались привычными западными решениями, но в 2022 г. началась миграция на отечественные. Одни игроки уже завершили «переезд» на новое ПО, другие — либо дали старт этому процессу, либо только разрабатывают стратегию. В любом случае, по мнению опрошенных CNews экспертов, миграция коснется всех и может завершиться в ближайшие 2–3 года.
На фоне кадрового кризиса перед HR-директорами стоит больше задач: наравне с поиском новых сотрудников необходимо прилагать усилия для удержания тех, кто трудится в компании давно. Это сложно без цифровых платформ, приложений и других инструментов, обеспечивающих процессы обучения, коммуникаций, поощрения, оценки эффективности персонала. Ранее HR-специалисты пользовались привычными западными решениями, но в 2022 г. началась миграция на отечественные. Одни игроки уже завершили «переезд» на новое ПО, другие — либо дали старт этому процессу, либо только разрабатывают стратегию. В любом случае, по мнению опрошенных CNews экспертов, миграция коснется всех и может завершиться в ближайшие 2–3 года.
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка HR Tech в России
|№2022
|№2021
|Название компании
|Выручка в области HR Tech в 2022 г., ₽млн с НДС
|Выручка в области HR Tech в 2021 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2022/2021 %
|1
|1
|Mirapolis
|740
|643
|15,0%
|2
|2
|ISpring
|708
|576
|22,9%
|3
|-
|Verme
|546
|372
|46,8%
|4
|-
|Molga Consulting(3)
|542
|801
|-32,3%
|5
|3
|Вебсофт
|536
|537
|-0,2%
От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию
Читать полностью Российский рынок HR Tech, несмотря на внешние обстоятельства в виде введения санкций против РФ и ухода западных вендоров, не только смог выстоять, но и демонстрирует рост, свидетельствуют данные нового исследования CNews Analytics. Процесс импортозамещения, как и в других сегментах отечественного ИТ-рынка, стал драйвером роста: компании начали миграцию на отечественные решения. По мнению участников рейтинга, в ближайшие годы позитивная динамика на рынке сохранится на фоне роста цифровой зрелости компаний, которые считают автоматизацию HR-процессов необходимостью, увеличения популярности систем кадрового электронного документооборота (КЭДО) и, соответственно, потребности в отечественных комплексных решениях.
Российский рынок HR Tech, несмотря на внешние обстоятельства в виде введения санкций против РФ и ухода западных вендоров, не только смог выстоять, но и демонстрирует рост, свидетельствуют данные нового исследования CNews Analytics. Процесс импортозамещения, как и в других сегментах отечественного ИТ-рынка, стал драйвером роста: компании начали миграцию на отечественные решения. По мнению участников рейтинга, в ближайшие годы позитивная динамика на рынке сохранится на фоне роста цифровой зрелости компаний, которые считают автоматизацию HR-процессов необходимостью, увеличения популярности систем кадрового электронного документооборота (КЭДО) и, соответственно, потребности в отечественных комплексных решениях.
Как усилить поток кандидатов и удерживать сотрудников: Обзор современных HR-решений
Читать полностью Избавление от рутинных задач в управлении персоналом ускоряет поиск кандидатов, обеспечивает качество адаптации, обучения и мотивации сотрудников. Продвинутая HR-аналитика повышает эффективность компании и делает ее конкурентоспособной на сложном рынке труда. Увеличить скорость и эффективность бизнес-процессов помогают цифровые решения отечественной компании «Поток» — разработчика в области оптимизации HR-процессов.
Избавление от рутинных задач в управлении персоналом ускоряет поиск кандидатов, обеспечивает качество адаптации, обучения и мотивации сотрудников. Продвинутая HR-аналитика повышает эффективность компании и делает ее конкурентоспособной на сложном рынке труда. Увеличить скорость и эффективность бизнес-процессов помогают цифровые решения отечественной компании «Поток» — разработчика в области оптимизации HR-процессов.
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Читать полностью Перевод кадровых процессов в электронный вид повышает их эффективность и сокращает издержки работодателя. На российском рынке представлено достаточно программных продуктов для организации КЭДО, и компании выбирают подходящие варианты в соответствии со своими ожиданиями и потребностями. Рассказываем об отечественной системе для управления кадровыми процессами крупных компаний — Directum HR Pro.
Перевод кадровых процессов в электронный вид повышает их эффективность и сокращает издержки работодателя. На российском рынке представлено достаточно программных продуктов для организации КЭДО, и компании выбирают подходящие варианты в соответствии со своими ожиданиями и потребностями. Рассказываем об отечественной системе для управления кадровыми процессами крупных компаний — Directum HR Pro.
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