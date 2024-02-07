На фоне кадрового кризиса перед HR-директорами стоит больше задач: наравне с поиском новых сотрудников необходимо прилагать усилия для удержания тех, кто трудится в компании давно. Это сложно без цифровых платформ, приложений и других инструментов, обеспечивающих процессы обучения, коммуникаций, поощрения, оценки эффективности персонала. Ранее HR-специалисты пользовались привычными западными решениями, но в 2022 г. началась миграция на отечественные. Одни игроки уже завершили «переезд» на новое ПО, другие — либо дали старт этому процессу, либо только разрабатывают стратегию. В любом случае, по мнению опрошенных CNews экспертов, миграция коснется всех и может завершиться в ближайшие 2–3 года.