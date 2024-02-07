Российских рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса

На фоне кадрового кризиса перед HR-директорами стоит больше задач: наравне с поиском новых сотрудников необходимо прилагать усилия для удержания тех, кто трудится в компании давно. Это сложно без цифровых платформ, приложений и других инструментов, обеспечивающих процессы обучения, коммуникаций, поощрения, оценки эффективности персонала. Ранее HR-специалисты пользовались привычными западными решениями, но в 2022 г. началась миграция на отечественные. Одни игроки уже завершили «переезд» на новое ПО, другие — либо дали старт этому процессу, либо только разрабатывают стратегию. В любом случае, по мнению опрошенных CNews экспертов, миграция коснется всех и может завершиться в ближайшие 2–3 года.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка HR Tech в России

№2022 №2021 Название компании Выручка в области HR Tech в 2022 г., ₽млн с НДС Выручка в области HR Tech в 2021 г., ₽млн с НДС Рост выручки 2022/2021 %
1 1 Mirapolis 740 643 15,0%
2 2 ISpring 708 576 22,9%
3 - Verme 546 372 46,8%
4 - Molga Consulting(3) 542 801 -32,3%
5 3 Вебсофт 536 537 -0,2%

Источник: CNews Analytics, 2024

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От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию

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