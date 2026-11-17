Несмотря на выпущенное исправление, злоумышленники активно продолжают атаковать устройства, и даже эксплойт менять не пришлось. Вендор оспаривает критический статус уязвимости.



Со второй попытки

Патч к программным оболочкам сетевых коммутаторов Zyxel GS1900, недавно выпущенный вендором против критической уязвимости, не помогает предотвратить атаки: коммутаторы остаются уязвимыми перед эксплойтом, которым пользовались хакеры на момент обнаружения самой уязвимости.

Уязвимость CVE-2026-7273 впервые была обнаружена в начале лета 2026 г., позволяет без всякой авторизации запускать команды в сетевом интерфейсе управления (при условии, что потенциальный хакер смог получить к нему доступ). К моменту, когда Zyxel выпустил патч для нее — 2.90 Patch 2, — уязвимость уже активно эксплуатировали.

ИИ Неэффективный патч оставил коммутаторы Zyxel GS1900 критически уязвимыми

В сентябре 2026 г., однако, исследователи из фирмы Binarly обнаружили, что патч неэффективен и что злоумышленники продолжают атаковать сетевые устройства. Вся информация была передана в Zyxel, и вендор присвоил этой проблеме новый идентификатор CVE-2026-107741.

Как выяснили специалисты мониторинговой сети GreyNoise, злоумышленники использовали в новых атаках тот же или очень похожий эксплойт, что и в случае CVE-2026-7273. Им удалось вывести данные в общей сложности из 996 коммутаторов GS1900.

Впрочем, ни в GreyNoise, ни в Binarly не уточнили, были ли установлены на атакованные устройства патчи 2.90 Patch 2.

Проблемы затрагивают десять моделей коммутаторов. Конечным пользователям рекомендовано сразу устанавливать 2.90 Patch 3, который предположительно решает проблему полностью, в отличие от предыдущего.

Не с того начали

По данным Binarly, уязвимость кроется в программе, которая обрабатывает сетевые запросы к коммутатору. Каждый запрашиваемый параметр программа хранит в фиксированной области памяти, которая может вместить до 140 параметров; при этом отсутствовали проверки и размеров параметров, и количества хранимых параметров.

Эксплойт к уязвимости предъявляет программе 140-й параметр, размер которого превышает допустимый. Это приводит к записи данных за пределами выделенной области памяти и к перезаписи счетчика параметров программы. Следующий параметр записывается уже за пределами этой области, что позволяет злоумышленнику подменить следующую вызываемую функцию и добиться выполнения его команды.

В обновлении Patch 2 реализована проверка счетчика, но она выполняется только после копирования параметра, размер которого уже превышает допустимый. К этому моменту счетчик уже содержит значение, присвоенное злоумышленником, поэтому проверка не останавливает запись данных за положенными пределами.

Исследователи утверждают, что эксплойт работает против второго патча без каких-либо изменений.

Это подтвердилось тестированием и на эмулированной оболочке, и на реальном оборудовании, хотя исследователи не указали модель и версию. В собственном списке поддерживаемых прошивок эксплойта значится сборка Patch 2 для GS1900-24.

По словам исследователей, компания Zyxel сообщила им, что уязвимость CVE-2026-7273 связана с отсутствующей проверкой счетчика, а отсутствующая проверка размера рассматривалась как отдельная уязвимость — CVE-2026-107441.

В обновлении Patch 3 проверка и размера, и счетчика уже реализована надлежащим образом. Исследователи утверждают, что это исправляет ошибку.

— Любопытно то обстоятельство, что сам вендор оспаривает критический статус второй уязвимости: Zyxel оценивает ее на 8,8 балла из 10, в то время как сторонние исследователи дают 9,8 балла, то есть почти верхнее значение, — отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Судя по всему, «баг» совершенно заурядный и возник в силу невнимательности автора кода.

В отчете GreyNoise об атаке говорится, что злоумышленники использовали эксплойт для загрузки скрипта сбора данных на коммутаторы и оставили собранные данные для последующего вывода.

Данные включали конфигурации коммутаторов, хешированные учетные данные root и сетевую информацию.

Из 996 коммутаторов 564 по-прежнему использовали «заводские» учетные данные. В отчете не указано, какая версия прошивки использовалась на коммутаторах и как злоумышленники получили к ним доступ. По всей видимости, за атаками стоит китаеязычная группировка, которую в Acronis отслеживают как Red Heron, или же смежная с ней. В недавнем прошлом она приобрела известность серией атак на серверы Gitea с использованием Linux-импланта Jitterly, написанного на C++.

Эксплойт, обнаруженный в сентябре, размещался на том же сервере, который использовался для управления Jitterly.