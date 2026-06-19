Необычный пират получил срок за популяризацию технологии, которая спасает россиян от блокировок интернета

Британца приговорили к тюремному заключению за то, что он распространял пиратские компакт-диски. Он записывал на болванки музыку, а затем продавал их. Дело против него вели шесть лет. В России музыкальные диски стали очень востребованы на фоне постоянных отключений интернета и недоступности стримингов с оригинальными версиями композиций, в которых нет различных принудительных изменений.

Записал, продал, в тюрьму

Житель Великобритании Марк Кернс (Marc Kearns) сядет в тюрьму за популяризацию технологии, о которой многие нынешние пользователи интернета лишь слышали, но никогда не пользовались. Как пишет Tom’s Hardware, Кернс на протяжении нескольких лет записывал и продавал пиратские аудиодиски. И это в тот период, когда всем мире пользователи предпочитают стриминговые сервисы, позволяющие не зависеть от физических носителей и не тратиться на отдельный аудиоплеер.

Музыкальные компакт-диски были популярны в 1990-х и начале 2000-х годов. Позже их вытеснили mp3-плееры, а на смену им пришли стриминговые сервисы.

Напомним, у компакт-дисков есть три недостатка, с которыми они никогда не справятся. Первый – это размер, по ширине они вдвое больше современных смартфонов. Второй – емкость, потому что в них вмещается не больше 900 МБ информации, но такие диски редки – обычно встречаются на 700 или 650 МБ.

Cameron Bunney / Unsplash Компакт-диски проигрывают MP3 и тем более FLAC во всем

Третий недостаток – хрупкость. Любая относительно глубокая царапина на нижней части диска гарантированно приведет к проблемам с чтением. А если повредить верхнюю сторону, то часть информации будет утеряна с зашкаливающей степенью вероятности.

Наказание настигло

Марк Кернс попал в поле зрения властей в 2018 г., пишет портал TechSpot. Как долго он занимался распространением нелицензионной музыки, издание не уточняет.

Расследование против Кернса, которого Tom’s Hardware называет «ретро-пиратом» (retro pirare) началось в 2019 г. и завершилось в сентябре 2022 г., когда был выдан ордер на обыск его дома. Однако свою вину в распространении пиратских аудиозаписей Кернс признал лишь четыре года спустя, в 2026 г. Ему присудили шесть месяцев тюрьмы с отсрочкой заключения на полтора года (18 месяцев). В качестве дополнительного наказания Кернс должен будет потратить 250 часов своей жизни на принудительные (неоплачиваемые) работы.

На момент вынесения приговора Кернсу было 47 лет, а на момент начала расследования – 40. Таким образом, его молодость пришлась как раз на расцвет компакт-дисков и широкую популярность CD-плееров, которая в 1990-х захлестнула весь мир, включая Россию.

А стоило ли наказывать

Эксперты TechSpot считают полгода в тюрьме и 250 часов принудительных работ избыточно суровым приговором за то, что Кернс распространял пиратскую музыку именно на компакт-дисков. По их мнению, у большинства людей сейчас нет устройств, способных работать с такими носителями. В Tom’s Hardware тоже называют компакт-диски устаревшими.

В то же время оба портала подчеркивают, что компакт-диски вовсе не остались в далеком прошлом, и что Кернс явно сумел заработать на них. Сумма его дохода не раскрывается.

Более того, сейчас во многих странах мира наблюдается возвращение людей к физическим носителям, когда речь идет о прослушивании музыки. Кто-то отдает предпочтение mp3 и записывает файлы в память своего смартфона или отдельного mp3-плеера, кто-то выбрал винил, а кто-то остановился именно на компакт-дисках.

В разных странах причины для подобного возвращения в эпоху, когда многие современные интернет-пользователи еще не родились, разные. Для кого-то это модный тренд, для кого-то любопытство, а кто-то просто устал зависеть от стримингов и на регулярной основе оплачивать подписку на них.

У России свой путь

Россияне тоже постепенно возвращаются к массовому пользованию компакт-дисками. Как сообщал CNews в марте 2026 г., всего за пару месяцев в стране почти вдвое выросли продажи компакт-дисков. Активнее всего россияне скупают диски с музыкой в формате mp3. Продажи mp3-плееров подскочили на 25%. Это может быть очередным следствием блокировок мобильного интернета, без которого не работают любимые сервисы, в том числе и музыкальные стриминги.

Также в России официально не работают многие иностранные музыкальные стриминги. Например, Spotify ушел из России в марте 2022 г. В стране есть несколько его отечественных аналогов, но их пользователи часто жалуются на неожиданную недоступность некоторых композиций, а также на треки, из которых по неизвестным причинам пропали различные слова.