Потребление воды ИИ вскоре будет потреблять больше воды, чем пьет человечество

Исследователи из Университета Организации Объединенных Наций назвали «ловушкой» надежды на то, что новые способы повышения эффективности сократят потребление центрами обработки данных энергетических и водных ресурсов. Они считают, что такие технологии только усугубят проблему и к 2030 г. ЦОД-ы начнут потреблять воды больше чем люди, а их доля электропотребления достигнет 3% мирового.



Ложные надежды

К 2030 г. потребление энергии искусственным интеллектом (ИИ) может удвоиться и достичь 3% мирового потребления электроэнергии. Потребление воды для охлаждения ЦОД может превысит годовую потребность населения планеты в питьевой воде, говорится в отчете Института водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения Университета Организации Объединенных Наций (UNU-INWEH), посвященном оценке экологических издержек ИИ, пишет Conversation.

Надежды на то, что ИИ-моделям в будущем потребуется меньше энергии по мере их совершенствования и повышения эффективности, в документе названы ловушкой.

Авторы исследования полагают, что использование ИИ будет следовать экономическому принципу, известному как «парадокс Джевонса», который предсказывает, что когда технологические усовершенствования повышают эффективность использования ресурса, это приводит к росту, а не к снижению общего потребления этого ресурса.

Парадокс технологического совершенствования

Экономист Уильям Стэнли Джевонс (William Stanley Jevons) наблюдал такой эффект при использовании угля в Англии XIX века, когда повышение эффективности не привело к снижению общего потребления. Снижение затрат привело только к расширению использования и увеличению общего спроса на этот вид топлива.

© scanrail / Фотобанк Фотодженика С ростом эффективности ресурсопотребления ЦОД-ами ИИ будет поглощать не меньше, а больше энергии и воды

Ученые из UNU-INWEH прогнозируют, что и в случае с ИИ по мере удешевления моделей будет повышаться их привлекательность и появляться новые способы их применения. Рост объемов использования приведет к снижению и, возможно, к полному устранению экономии, достигаемой за счет повышения эффективности.

В 2025 г. ЦОД уже потребляли столько же электроэнергии, сколько Саудовская Аравия с ее 11 местом в мире по этому показателю. Если прогнозы UNU-INWEH сбудутся, то для компенсации их углеродного следа человечеству потребуется вырастить 6,7 млрд деревьев за десять лет.

Структурная неравномерность

Отдельно в докладе подчеркивается структурное неравенство мирового бума ИИ, при котором растет разрыв между теми странами, которые создают и контролируют ИИ-системы, и теми, которые их используют. Специализированная облачная инфраструктура для ИИ существует только в 32 странах.и 90% этих мощностей сосредоточено в США и Китае.

Расходы на строительство дата-центров в США в конце 2025 г. впервые превысили затраты на возведение офисных зданий, как писал CNews в марте 2026 г. Растущее строительство вызывает недовольство и протесты со стороны жителей прилегающих к дата-центрам территорий. Темпы строительства ЦОД опережают способность региональных энергосетей поставлять достаточное количество электроэнергии, в результате чего к 2030 г. американцы могут столкнуться с ростом счетов за электроэнергию на 70%.

В Китае к июню 2025 г. процедуру лицензирования прошли 7 тыс. дата-центров, возведенных в рамках проекта «Восточные данные, западные вычисления» (Eastern Data, Western Computing), запущенного в 2022 г. При этом уже запущенные в рамках госпрограммы объекты загружены далеко не на полную мощность. Показатель загруженности достигает от силы 20-30%.