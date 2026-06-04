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Институт оштрафован почти на полмиллиарда за срыв производства аналогов американских чипов

Входящий в группу «Элемент» «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» был оштрафован Минпромторгом почти на полмиллиарда. Институт не смог вовремя освоить производство изделий на замену американским чипам.

Штраф на полмиллиарда

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) за просрочку освоения серийного производства чипов на 462,8 млн руб. Сумма штрафа равна всей сумме контракта. Это следует из претензии ведомства, направленной НИИМЭ весной 2026 г.

Ранее Минпромторг уже штрафовал институт за просрочку на 155,7 млн руб. (однако по закону сумма штрафа не может превышать сумму контракта).

Согласно претензии, НИИМЭ должен был сдать третий этап работы в ноябре 2019 г. Но выполнил это только в декабре 2021 г. То есть просрочка составила 770 дней.

Что нужно сделать

НИИМЭ должен был освоить серийное производство микросхемы типа система на кристалле, состоящей из ядер процессора и ПЛИС емкостью не менее 800 тыс. системных вентилей.

Продукция должна стать аналогом серии микросхем американской компании Microchip Technology. Такие изделия используются в военной и аэрокосмической технике. При этом институтом разрабатывалась не только микросхема, но и полный пакет софта для проектирования устройств на ее основе.

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НИИМЭ получил штраф от Минпромторга за срыв разработки

Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

CNews часто пишет о просрочках компаний по этой госпрограмме. Среди примеров для НИИМЭ можно выделить штраф на полсотни миллионов рублей за трехгодичный срыв сроков работ. Институт должен был освоить производство аналогов микросхем управления зарядом аккумуляторов на замену изделиям американской Texas Instruments.

Самый крупный штраф, ранее описанный CNews в разрезе НИИМЭ, составлял 277 млн руб. Минпромторг опять его выставил за трехлетнюю просрочку серийного производства изделий на замену китайских и тайваньских решений.

Чем известен НИИМЭ

НИИМЭ проводит научные исследования, занимается разработкой оборудования и средств проектирования микросхем, а также производством полупроводниковых изделий. Институт определен головной организацией по направлению «Электронные технологии» и ведет разработку чипов с топологическими нормами до 28 нм.

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НИИМЭ входит в группу компаний «Элемент». Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам первого полугодия 2025 г. группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб. Тогда в компании объяснили снижение выручки сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды.

Кристина Холупова

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