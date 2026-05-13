Выручка ИТ-«дочки» Сбербанка выросла на треть

Выручка ИТ-«дочки» Сбербанка компания «Сбертех» увеличилась на 8 млрд руб. по сравнению с 2024 г. В компании связывают такой рост с с формированием на рынке принципиально новой потребности в ПО.



Рост выручки

Выручка компании «Сбертех» (дочернее ИТ-предприятие Сбербанка) за 2025 г. увеличилась на 37,49% с 20,564 млрд руб. до 28,273 млрд руб. (показатели без НДС). Этой информацией с CNews поделились представители компании.

Такой рост в компании связывают с формированием на рынке принципиально новой потребности — заказчики начали искать не просто импортозамещенное решение, а более эффективную альтернативу, отвечающую всем требованиям безопасности и отказоустойчивости.

АО «Сбертех» – это ИТ-подразделение Сбербанка, существующее в виде отдельной компании с 2011 г. Является ключевым разработчиком программного обеспечения для экосистемы банка, а также внешнего корпоративного и государственного секторов. Организация специализируется на создании высокотехнологичного инфраструктурного ПО, систем управления данными и цифровых платформ enterprise-уровня

Новая тенденция

Генеральный директор «Сбертеха» Максим Тятюшев пояснил CNews, что сегодня клиенты все чаще обращают внимание на качество поддержки, и эта тенденция особенно заметна в сегменте систем управления базами данных.

Интерес к продуктам компании подогревается тем, что они уже доказали свою надежность в крупнейших корпорациях, среди которых сам Сбербанк, «Энергосбыт Плюс», ОДК и Федеральная палата адвокатов России. В 2025 г. компания реализовала масштабный аналитический проект, чтобы глубоко изучить вызовы, стоящие перед российскими организациями, и на основе этих данных адаптировала портфель решений.

Там также подчеркнули, что сопровождают клиентов на каждом этапе — от первого обращения до внедрения, эксплуатации и интеграции продуктов в архитектуру заказчика с учетом лучших рыночных практик. Именно такой подход, по мнению Тятюшева, обеспечил заметный рост востребованности решений и, соответственно, совокупной выручки.

«Сверхтех»

Стоит упомянуть, что в начале июня 2025 г. «Сбертех» основал дочернюю фирму «Сверхтех». Основным направлением ее деятельности стало написание высокотехнологичного ПО.

ООО «Сверхтех» почти полностью принадлежит АО «Сбертех» – у него в этом предприятии 98-процентная доля. Оставшиеся 2% удерживает фирма по разработке ПО – ООО «Т-360» с уставным капиталом 10 тыс. руб., которая на 100% принадлежит ООО «Цифровые активы». Эта компания основана в 2015 г. и имеет уставный капитал свыше 7 млрд руб.

Основной вид деятельности предприятия – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01). Дополнительных видов деятельности 15, среди них: «деятельность по управлению компьютерным оборудованием» (62.03), «деятельность по обучению пользователей» (62.02.3), «деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем» (62.02.1) и «научные исследования и разработки в области защиты информации» (72.19.4).