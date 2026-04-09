Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

Университет штата Миннесота, входящий в пятерку крупнейших в США, столкнулся с серьезными проблемами при начислении зарплаты сотрудникам после внедрения новой ERP-системы. Поставщик решений для автоматизации бизнес-процессов Workday запорол уже не первый госзаказ.



У преподавателей госуниверситета проблемы

Внедрение платформы Workday для управления персоналом в университетах и колледжах штата Миннесота (США) привело к ошибкам в расчете заработной платы более тысячи преподавателей и сотрудников, пишет Register.

Аудиторская проверка выборки из 202 преподавательских кейсов показала, что в 19 из них зарплата была начислена неверно. Дополнительная проверка выявила еще 38 преподавателей, которым Университет выплатил неверную сумму. В отчете аудиторов говорится также о наличии проблем с задержками выплат.

Бюджет внедрения ПО компании Workday, поставщик корпоративных облачных приложений для финансов и управления персоналом, составил почти $300 млн. Договор был подписан еще в 2020 г.

Университет штата Миннесота (США) Университет штата Миннесота за $300 млн не смог получить нормально функционирующую ERP-систему

Университет штата Миннесота входит в пятерку крупнейших систем государственных колледжей и университетов в США, насчитывает 54 кампуса, в которых обучается около 270 тыс. студентов, а работают — более 14,2 тыс. человек.

Сложности внедрения

Процесс закупки ПО для замены своей устаревшей системы ERP, интегрированной с общей в штате системой учета ISRS, университет начал в 2019 г. Первоначально на интеграцию и внедрение планировали потратить $151,1 млн. После заключения контракта с Workday бюджет вырос до $242,7 млн.

Системы управления персоналом и расчета заработной платы должны были быть запущены в июле 2023 г., а студенческий блок — осенью 2026 г. Однако сроки реализации финансового и кадрового компонентов перенеслись на июль 2024 г., а завершение всего процесса внедрения — на осень 2029 г.

В ноябре 2024 г. бюджет разросся до $290,4 млн. Это объяснялось «расширением масштабов проекта, увеличением сроков и привлечением дополнительных резервных средств», указано в отчете аудиторов.

При этом возможность расчета заработной платы преподавателей не была включена в систему Workday. В результате, университет штата Миннесота продолжил использовать комбинацию Workday, своей устаревшей системы расчета заработной платы, и общештатной системы управления персоналом SEMA4. Возникли также проблемы с интерфейсом при передаче данных между ISRS и Workday.

«Как и любой крупный технологический проект, переход от устаревших или вышедших из эксплуатации систем к централизованному современному решению — это сложный процесс. В таких многолетних проектах часто происходят изменения в объеме работ в процессе внедрения, что может повлиять на общую стоимость и сроки. Решение непредвиденных задач в любом проекте такого масштаба — обычное дело», — прокомментировал изданию представитель Workday.

Другие проблемы с Workday

Другие проекты Workday в штатах и колледжах США и Канады также столкнулись с трудностями. Например, в 2024 г. штат Айова даже решил расторгнуть контракт с Workday и продлить существующий контракт с канадской CGI для модернизации своей устаревшей системы.

В 2021 г. штат Мэн обвинил Workday в безответственности и ошибках при замене системы управления персоналом. Сроки контракта за $54,6 млн были сорваны два раза. После официальной проверки власти штата отказались от услуг подрядчика.

Вашингтонскому университету пришлось увеличить бюджет до $266 млн (около $16 тыс. долларов на одного студента). Workday меняла его устаревшие системы семь лет.

В 2025 г. CNews писал, что генеральный директор Workday Карл Эшенбах (Carl Eschenbach) сообщил о планируемых массовых увольнениях, но при этом добавил, что компания продолжит найм сотрудников в стратегических для нее областях. К ним он отнес искусственный интеллект.