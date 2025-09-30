В России создана мобильная радиостанция, которая не боится искусственных помех

Российские разработчики создали радиостанцию, которая даже в условиях искусственно создаваемых помех может передавать устойчивый сигнал.



Радиостанция с особой модуляцией сигнала

Российская компания «Уранис» создала радиостанцию, обладающую особым режимом модуляции сигнала. Это позволяет надежно передавать данные даже в условиях искусственно генерируемых помех и уменьшить вероятность обнаружения ее сигнала, пишет ТАСС.

Разработку назвали «Салгир». В Крыму есть река с таким названием. Компания «Уранис» зарегистрирована в Севастополе, работает уже 20 лет, специализируется на разработке и производстве КВ и УКВ радиоаппаратуры. Генеральный директор — Калюжный Владимир Игоревич, указано на сайте компании.

Особенности разработки

Сигнал «Салгир» также устойчиво работает в местности со сложным рельефом, например, в горах или лесу. По словам ведущего инженера «Ураниса» Александра Рослякова, низкочастотный сигнал позволяет обеспечить большую дальность связи.

freepik/wirestock Радиостанция российских разработчиков устойчиво работает в районах с естественными или искусственными помехами

«Диапазон рабочих частот не позволяет отправлять видеоизображения и другие большие массивы данных, зато обеспечивает бесперебойную передачу приказов, ориентировок и подобных оперативных данных на десятки и даже сотни километров», — сказал Росляков.

Радиостанция может использоваться стационарно или устанавливаться в автомобиль.

Использование в труднодоступных районах

Разработка применима для военных целей, но будет полезна и на гражданке, например, для обеспечения связью труднодоступных регионов, отдаленных сел или районов добычи полезных ископаемых, где она может стать бюджетной альтернативой спутниковой связи.

«Приемники-ретрансляторы, установленные, например, на сельских почтах, или в административных зданиях производственных участков, могут обеспечивать территорию вокруг связью даже через обычные сотовые телефоны. Да, сделать видеозвонок не получится, но будет возможность писать сообщения, экстренно вызвать скорую или другие службы», — пояснил Росляков.

В России есть территории, плохо обеспеченные услугами связи. В части населенных пунктов нет не только проводного интернета, но и мобильного. В некоторых отдаленных деревнях нет даже базовых станций сотовых операторов.

В августе 2025 г. CNews писал, что для таких районов в Новосибирске разработали БПЛА, способный экстренно развернуть защищенную линию связи на расстояние до 20 км. Дрон в процессе движения разматывает оптоволоконный кабель, обеспечивая стабильную, помехоустойчивую передачу данных.