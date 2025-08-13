«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием
На презентации новых АК-15К и АК-15СК представители концерна «Калашников» впервые показали беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием и дальностью наблюдения до 70 км. Система также обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению на дистанции от 100 м до 12 км.
Показ комплекса
Представители концерна «Калашников» продемонстрировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гранат-4» с модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания (ГОЭСЦН), пишет ТАСС. Показ комплекса состоялся в рамках презентации модернизированных автоматов АК-15К и АК-15СК под калибр 7,62х39 мм.
БПЛА «Гранат-4» в 2025 г. представляет собой современное решение для наведения артиллерии. Оснащенный камерой с тепловизором, этот дрон способен выполнять задачи в различных условиях, обеспечивая эффективное целеуказание.
Возимый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» с модулем ГОЭСЦН предназначен для ведения дистанционного наблюдения с помощью видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения. Обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению (диапазон от 100 м до 12 км).
Компактная ГОЭСЦН воздушного применения в составе опорно-поворотной платформы, тепловизора и видеокамеры. Предназначена для обнаружения объектов в любых погодных условиях и в любое время суток. ГОЭСЦН оснащена двухосевой системой гиростабилизации, а также системой автосопровождения цели.
Диапазон скоростей полета «Гранат-4-Э» с ГОЭСЦН составляет 90-130 км/ч, взлетная масса — не более 55 кг. С максимальной дальностью полета до 55 км и продолжительностью полета до восьми часов, «Гранат-4» может работать на высотах от 500 до 3 тыс. м. Дальность целеуказания достигает 3 км, что позволяет точно наводить огневые средства на цель. Для управления беспилотником требуется расчет из шести человек.
Разработанный и производимый инженерами концерна «Калашников», «Гранат-4» готов к применению всего за 15 минут, а сам запуск осуществляется с помощью катапульты.
В сентябре 2024 г. представители Научно-производственного объединение «Ижевские беспилотные системы» (ООО «НПО «ИжБС», концерн «Калашников») представили макет комплекса с беспилотником «Гранат-4-Э». В 2025 г. это демонстрирует активное развитие и модернизацию беспилотных систем в России.
Увеличение выпуска
Производство БПЛА ООО «НПО «ИжБС» в 2024 г. выросло в 10 раз. В планах руководства предприятия на 2025 г. увеличить объем выпуска продукции еще в несколько раз. При этом более 50% от общего плана составят новые перспективные разработки.
В концерне добавили, что объединение продолжает глубокую модернизацию производственных мощностей в условиях растущего государственного оборонного заказа. Также совершенствуются выпускаемые аппараты с учетом опыта их боевого применения в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.
Со слов разработчиков в 2024 г., специалисты ведут доработку существующих моделей с целью увеличения их боевого потенциала и проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по новым изделиям.
Рост объемов производства ООО «НПО «ИжБС» обеспечен введением в эксплуатацию нового цеха площадью в несколько тысяч квадратных метров и нового инженерно-технологического корпуса. В нем разместились монтажный и сборочный участки, а также конструкторское бюро. Для увеличения штата сотрудников идет активное обучение новых специалистов на собственной базе.
Центр по обучению операторов
В 2025 г. руководство концерна «Калашников» открыли в Ижевске центр по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в котором каждый желающий сможет овладеть профессиональным мастерством управления БЛА. Об этом генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников сообщил ТАСС.
«Калашников» получил соответствующую лицензию на образовательную деятельность. Преподаватели учебного центра в августе 2025 г. — действующие операторы дронов, многие из них имеют большой практический опыт, полученный в зоне проведения СВО. Образование будет осуществляться в очной форме на платной основе.
«Важно подчеркнуть, что наш учебный центр располагает всем необходимым для качественного предоставления образовательных услуг, в том числе, для проведения производственной, летной практики. Ну, и отдельная наша задумка — организовать на базе центра специальные курсы операторов дронов для детей», — сказал Алан Лушников.
Необходимо отметить, что центр будет готовить операторов БПЛА, в первую очередь, из числа российских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО и прибудут на обучение по направлению командования воинских частей, а также из представителей ряда других силовых ведомств и структур. Например, Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия), Сил специальных операций. Кроме того, планируется, что в центре смогут обучаться и гражданские лица, которые придут самостоятельно, по личной инициативе, однако, естественно в связи с СВО, после определенной проверки.