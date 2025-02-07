Создана утилита, в два клика делающая Windows легче и быстрее. Она удаляет мусорное ПО и подходит для «чайников»

На GitHub появилась программа NoBloatbox для удаления из Windows ненужных для ее работы штатных файлов, из-за которых она тормозит и много весит. Пользоваться ей сможет каждый – нужно сделать всего несколько кликов, и всю остальную работу она выполнит автоматически. NoBloatbox устраняет один из основных недостатков Windows, когда система с течением времени занимает все больше места на системном диске.



Принудительная диета для Windows

Разработчик Builtbydel создал программу NoBloatbox для ускорения работы Windows. Это открытое ПО, и его единственная функция – удаление ненужных в работе штатных приложений, которые Windows против воли пользователя хранит, и которые увеличиваются в объеме с течением времени, из-за чего постепенно разрастается и занимает больше места на диске.

Бороться с этим стандартными методами невозможно, да и различные скрипты не всегда помогают. Например, вручную вычищенная от различного мусора Windows 11 на компьютере сотрудника CNews после всех процедур занимала около 9 ГБ, но спустя два гора разрослась до 14 ГБ, то есть объем системы вырос более чем в полтора раза.

По задумке автора, NoBloatbox призвана научить Windows не разрастаться и не отнимать у пользователя свободное пространство на накопителе Утилита предназначена для Windows 10 и Windows 11.

Бесплатно и почти для всех

Автор NoBloatbox постарался максимально упростить работу с программой. Пользователю потребуется лишь скачать ее с GitHub и запустить, предварительно проверив, какая именно версия Windows установлена на его ПК.

Разобраться в работе NoBloatbox можно за пару минут

Для Windows 10 и 11 автор подготовил разные фильтры – списки программ и файлов, которые можно безопасно удалить. Для каждого пункта из списков приведено описание, но только на английском языке.

Пользователь может сам выбрать, что оставить в системе, а что удалить, путем выставления галочек. Также вокруг NoBloatbox уже создано сообщество пользователей, которые создают собственные фильтры для Windows 10 и Windows 11.

По умолчанию NoBloatbox умеет работать со всеми версиями Windows 10, но если на ПК стоит Windows 11, то здесь есть ряд ограничений. На момент выхода материала программа была пригодна только для сборки 24H2.

Новое вместо старого

NoBloatbox – это не совсем новая программа. У Builtbydel есть схожее ПО под названием Bloatbox, но оно не обновляется почти четыре года – последняя сборка датирована 21 марта 2021 г. и имеет индекс 0.20.0 с кодовым названием Perseus.

По словам автора, NoBloatbox – это полноценная замена Bloatbox. По-видимому, старая утилита больше не поддерживается, и новых ее версий ждать не стоит.

Rui Silvestre / Unsplash Microsoft не хочет делать Windows лучше, легче и быстрее. Пользователям приходится справляться самим

К моменту выхода материала NoBloatbox доросла до версии 0.32. Она вышла 5 февраля 2025 г. и доступна для свободного скачивания на GitHub, где также можно найти ее исходный код в открытом доступе.

Что-то знакомое

В ассортименте Builtbydel есть несколько программ, которые против воли Microsoft делают Windows лучше с точки зрения комфорта ее использования. В числе прочего он развивает приложение Flyby11, которое позволяет устанавливать Windows 11 на устаревшие по меркам 2025 г. и непосредственно Microsoft компьютеры.

Утилита пользуется популярностью, что совсем не по нраву Microsoft. В начале февраля 2025 г. CNews писал, что софтверная корпорация обновила вирусные сигнатуры своего антивируса Defender, и теперь он помечает Flyby11 как подозрительное ПО и блокирует его запуск.

Другие антивирусы не видят в этой программе ничего опасного. Ее код, как и код NoBloatbox, открыт и доступен на GitHub.

Также стоит отметить, что по принципу работы NoBloatbox очень напоминает целое семейство программ для очищения популярных в России смартфонов Xiaomi от мусорного ПО. Эти мобильники с завода напичканы играми, рекламным софтом и штатными программами Xiaomi, у которых есть масса достойных аналогов, и почти все из перечисленного невозможно удалить из-под самой системы, поэтому для этого требуются отдельные программы для ПК.