Найден простой способ удерживать ИТ-специалистов от увольнения при дефиците кадров

Исследователи из Стэнфордского университета доказали, что гибридный график работы не только не снижает производительность труда сотрудников, но еще и сокращает текучку на треть. Эти выводы могут быть полезны российским работодателям в условиях жесткого дефицита ИТ-специалистов.



Польза гибридного графика работы

У сотрудников, работающих по гибридному графику (часть дней удаленно и часть из офиса), в три раза сокращается количество добровольных увольнений. При этом производительность по сравнению с постоянной работой в офисе не меняется. Такие результаты исследования опубликованы в журнале Nature, в научной статье, которую с соавторами написал экономист Стэнфордского университета Николас Блум (Nicholas Bloom).

«В работе из дома есть и плюсы, и минусы, но, оказывается, что в гибридном режиме они друг друга нейтрализуют. Сотрудники были намного довольнее, если могли работать из дома два дня в неделю, и, как следствие, частота увольнений по собственной инициативе снизилась на треть», — сказал Блум о своей работе Forbes USA.

Результаты исследования

Рандомизированное контролируемое исследование среди сотрудников китайской ИT-компании показало, что благодаря двум дням работы из дома и трем дням в офисе сокращается число добровольных увольнений, повышается уровень удовлетворенности профессией, а производительность труда по сравнению с теми, кто находится в офисе на постоянной основе, не меняется.

В эксперименте также приняли участие сотрудники из отдела разработки ПО, маркетинга, финансов и бухгалтерского учета международного туроператора Trip.com. У работающих по гибридному графику текучка кадров за шестимесячный период тоже сократилась на треть, причем сильнее всего это проявилось среди неуправленческого персонала, женщин и тех, кому дольше добираться на работу.

DC Studio на Freeрik Если позволить сотрудника работать из дома хотя бы два дня в неделю, можно сократить текучку в три раза

Коэффициент удовлетворенности сотрудников гибридной группы тоже повысился. Снижения производительности не зафиксировано, например, не было значительной разницы в качестве программного кода, который разработчики ПО из обеих групп отдавали на проверку.

При этом до старта проекта руководство компании считало, что гибридный режим снизит производительность на 2,6%. «Собранные сведения показывают, что, когда рабочий график грамотно регулируется и становится гибридным хотя бы частично, эффект получается нейтральным либо чуть более положительным», — прокомментировал Блум изданию.

В результате исследования компания Trip.com решила расширить политику гибридного режима работы на весь свой штат, так как каждое увольнение сотрудника обходится ей в $20 тыс. (поиск, отбор и обучение замены).

ИТ-шники любят удаленку

По окончании пандемии многие ИТ-компании в ультимативной форме требовали от своих сотрудников отказаться от удаленной работы и вернуться в офис, рассчитывая, что их финансовые показатели вырастут.

IBM, например, в мае 2023 г. открыто заявила, что все удаленщики встанут в самый конец очереди на повышение. Если освободится какое-либо место, то его сначала предложат офисным работникам. И повышать зарплату удаленщикам компания обещала лишь после того, как даст прибавку офисным сотрудникам.

Российские ИТ-специалисты проявляют особую нелюбовь к офисной работе. Так что выводы исследования Блума и его соавторов могут оказаться полезными и для наших работодателей. С лета 2022 г. у нас растет число ИТ-шников, готовых трудиться на компанию, не появляясь на пороге ее офиса, а к лету 2023 г. в стране колоссально выросло число работников ИТ-сферы, готовых написать заявление по собственному желанию, если отнять у них удаленку. В конце июля 2023 г. таковых насчитывалось около 40%.

Напомним, что России фиксируется большая нехватка ИТ-специалистов – около 700 тыс. человек на август 2023 г., по данным главы Минцифры Максута Шадаева. В июле 2024 г. CNews писал, что Российский бизнес уже принялся нанимать ИТ-специалистов из Африки.