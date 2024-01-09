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Украинцы заблокировали на GitHub популярное свободное ПО. Резервных копий нет

Украинская игровая студия GSC Game World (создатель игр серии S.T.A.L.K.E.R.) может быть причастна к блокировке репозитория известного игрового движка OpenXRay на GitHub. OpenXRay основан на ее собственном движке, исходный код которого утек в Сеть 10 лет назад. Автор проекта успел сделать бэкап самого движка, но остался без резервных копий пул-реквестов и оформленных баг-репортов.

Украина против открытых технологий

Администраторы сервиса GitHub заблокировали репозиторий проекта OpenXRay – игрового движка с открытым исходным кодом. Блокировка действует с 8 января 2024 г. На странице репозитория на момент выхода материала размещалось сообщение, указывающее, что она недоступна в связи с нарушением американского закона о защите прав в цифровую эпоху (DMCA). GitHub – это американский сервис, с лета 2018 г. подконтрольный американской корпорации Microsoft.

В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», посвященной проекту OpenXRay, сказано, что этот движок является улучшенной версией игрового движка X-Ray Engine, принадлежащего украинской игровой студии GSC Game World и использующегося во всех ее играх серии S.T.A.L.K.E.R. Эта студия известна не только культовой серией игр S.T.A.L.K.E.R. и тем, что в разрабатываемой ею игре S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., с высокой долей вероятности не будет российской озвучки.

Открытое ПО или украденный продукт

OpenXRay распространяется с открытым исходным кодом. «Наша цель – улучшение оригинального движка, улучшение производительности, добавление новых фич и создание стабильной платформы для разработчиков модификаций и игроков», – заявляют разработчики в своем паблике «ВКонтакте».

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Заблокированный репозиторий проекта

Однако GSC Game World никогда официально не публиковала код своего движка X-Ray Engine в открытом доступе – это закрытый программный продукт. В интернете он появился благодаря череде утечек, первая из которых произошла в конце апреля 2014 г. На тот момент архив содержал лишь часть компонентов движка версии 1.0007 (rc1) – остальные попали в Сеть в августе 2014 г. В сентябре 2014 г. в интернете появился код движка игр «Зов Припяти» (версия 1.6.02).

В 2015 г. были слиты исходные коды ранней версии движка X-Ray Engine 2.0.

Аргументы украинцев

Авторы проекта OpenXRay хотят внедрить в творение GSC Game World внушительный список возможностей, чтобы сделать его более современным. В частности, речь идет о поддержке 64-битных платформ, которой нет в оригинальном движке, а также о поддержке Linux и технологии OpenGL

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Посвященная движку группа «ВКонтакте»

В требовании GSC Game World о блокировке репозитория OpenXRay на GitHub говорится, что этот проект нарушает ее права, и что в архиве есть файлы, которые были получены путем реверс-инжиниринга дистрибутива игры S.T.A.L.K.E.R. Помимо этого, открытый движок эксплуатирует механизмы обхода элементов защиты доступа к ресурсам игры S.T.A.L.K.E.R. Про использование кода оригинального движка, который официально не публиковался в открытом доступе, в требовании о блокировке тоже есть упоминание.

9 января 2024 г. в микроблоге GSC Game World в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) появилось сообщение, что компания якобы не имеет отношения к требованию о блокировке GitHub-репозитория проекта OpenXRay.

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Заявление украинской студии

«Это определенно не наша цель – Open X-Ray полностью разрешено использовать в качестве базы модов. В последнее время у нас волна ложных заявлений, вызванная нашей позицией. Вероятно, это снова будет один из них», – говорится в публикации.

Что говорят разработчики

В посвященном проекту OpenXRay паблике в сети «ВКонтакте» 9 января 2024 г. появилось сообщение автора проекта. По его словам, он был готов к такому повороту событий, и для него это не было неожиданностью.

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Комментарий разработчика

Автор успел сохранить все исходники движка, однако блокировка репозитория хоть и частично, но все же застала его врасплох. «Все пул-реквесты и оформленные баг-репорты остались на гитхабе, их не бекапил», – говорится в сообщении.

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Также автор утверждает, что студия GSC Game World осведомлена о существовании движка OpenXRay и о неких «многих других проектах», и что она «поддерживает их деятельность».

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Фото: GitHub
Размещение репозиториев на американском сервисе может быть чревато не только их блокировкой, но и полным удалением

«По заявлению GSC в «Твиттере» и, по некоторым другим признакам, жалоба на нарушение авторских прав была составлена НЕ самими GSC, а троллем, который умеет грамотно это делать. Мое мнение – вероятно, это тот же тролль, который причастен к бану проекта S2UE полгода назад и к банам каналов на YouTube несколько лет назад», – заявил автор проекта, добавив, что уход с GitHub на другие площадки в его планы не входит. «Будем работать над восстановлением репозитория, – сказал он, добавив, что уже связался с GSC Game World.

Геннадий Ефремов

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