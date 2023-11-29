Власти разрешили россиянам авторизовываться через «Яндекс» и впредь

Госдума одобрила законопроект, разрешающий интернет-сайтам продолжать авторизовывать пользователей с использованием информационных систем, принадлежащих подконтрольным иностранцам российским компаниям. Это должно дать время российским ИТ-компаниям, например, «Яндексу», для приведения своей структуры собственности в рамки закона.

Изменения в закон о запрете авторизации с использованием иностранных сервисов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон, принятый летом 2023 г. и обязывающий российские сайты осуществлять авторизацию пользователей через российские информационные системы. Автором документа выступил депутат Антон Горелкин.

Ранее в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» были внесены изменения, согласно которым владелец российского сайта должен осуществлять авторизацию одним из указанных способов: с использованием сотового номера (при условии заключения договора между владельцем сайта и региональным оператором); с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, в том числе с использованием биометрии); с использованием иной информационной системы, принадлежащей российскому физическому или юридическому лицу.

Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика Госдума отложила до начала 2025 г. запрет на авторизацию россиян через информсистемы, принадлежащие подконтрольным иностранцам российским компаниям. У «Яндекса» появилось время, чтобы привести свою структуру собственности в рамки закона

Отдельно указывается, что более чем 50% голосов в уставном капитале российского юридического лица, владеющего информационной системой авторизации, должны принадлежать российским лицам. Указанная норма вступает в силу с 1 декабря 2023 г.

Исключения до 1 января 2025 года

Согласно нынешнему законопроекту, до 1 января 2025 г. для российских информационных ресурсов вводятся исключения по использованию для авторизации иных информационных систем, не соответствующих требованиям закона.

Такая информационная система должна принадлежать: владельцу искомого информационного ресурса; российскому юридическому лицу, владеющему искомым информационным ресурсом или принадлежащему его владельцу; российскому юридическому лицу, в капитал которого входит международный фонд; российскому хозяйственному обществу, признанному экономически значимой организацией.

Закон об экономически значимых организациях был принят летом 2023 г. Существует ряд критерий включения организаций в соответствующий перечень, например, отнесение к субъектам критической информационной инфраструктуры, внедрение программного обеспечения для общественно значимых сервисов, участие в создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, объем годовой выручки более 75 млрд руб., более 4 тыс. штатных сотрудников, стоимость активов более 150 млрд руб. и др.

Кроме того, упрощается требование об авторизации с использованием сотовых номеров. Теперь для этого не потребуется договор между владельцем информационного ресурса и сотовым оператором, а также отдельное постановление Правительства.

Поблажки для VK и «Яндекс»

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время ряд российских ИТ-компаний завершают мероприятия, направленные на соответствие требованиям закона о контроле российских лиц (более 50% от общего числа голосов) над российским юридическим лицом, владеющим используемой для авторизации информационной системой.

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Таким образом, полагают авторы документа, пользователи смогут сохранить привычные способы авторизации как на переходный период, так и после него.

Какие именно ИТ-компании имеются ввиду, в документе не уточняется. Известно, что интернет-холдинг VK недавно провел редомиляцию в Россию. А вот «Яндекс» до сих пор продолжает принадлежать голландской Yandex, в которой основным акционером является основатель компании Аркадий Волож. У Воложа есть гражданства иностранных государств, что также не допускается нормами закона.