Интернет в России подорожает. Страну ждет взрывной рост цен на доступ в Сеть без видимых причин

В 2024 г. россиян ждет удорожание домашнего интернета на 10-15%. Некоторые операторы поднимут цены еще выше. Многие из них открыто говорят об этом, указывая в качестве причин инфляцию, рост цен на оборудование и общую экономическую ситуацию в России. Власти утверждают, что предпосылок для индексации тарифов в стране нет.

Платить, еще платить

В России в самом ближайшем будущем вырастут цены на доступ в интернет, платное ТВ и прочие услуги фиксированной связи. Тарифы проиндексируют почти все операторы, притом платить придется больше не на 2% и даже не на 5%.

Подорожание услуг, с очень высокой вероятностью, произойдет в 2024 г. – цены вырастут на 10-15%, а некоторые операторы поднимут расценки еще выше. По информации источников «Известий», платить больше придется абонентам 82% действующих операторов фиксированной связи.

Некоторые операторы, вероятно, не станут повышать цены или проиндексируют их на 3-9%, пишет издание, но таковых наберется немного. Нельзя исключать, что более жадные их конкуренты в результате могут столкнуться с оттоком абонентов. Стоит отметить, что операторы пока ничего не обещают россиянам в обмен на удорожание цен. Другими словами, если в этом плане ничего не изменится, то жителям страны платить придется больше за тот же набор услуг – в случае с домашним интернетом за ту же скорость, в случае с платным ТВ – за то же количество каналов.

Никаких дополнительных расходов

По данным источников издания, тарифы на доступ в Сеть и ряд других услуг вырастут, потому что операторы не намерены нести дополнительные расходы. У 77% из них аргументом в пользу индексации тарифов является рост издержек, которые они, по всей видимости, хотят переложить на плечи (кошельки) своих клиентов.

Фото: rawpixel.com / FreePik Ответом россиян на индексацию тарифов домашнего вполне может стать смена оператора или полный отказ от проводного интернета в пользу мобильного

В числе таких издержек – удорожание «железа», что является следствием событий, начавшихся 24 февраля 2022 г. Они ввергли Россию в пучину санкций, на их фоне обвалился рубль, а многие компании, включая производителей различного оборудования, отказались работать с российскими клиентами, по крайней мере, напрямую. Все перечисленное сказалось на удорожании в стране всего, включая телеком-оборудование.

Россияне также будут оплачивать из своего кармана сложности с международными платежами и логистикой, с которой столкнулись 25% операторов. Дополнительные издержки у компаний вызывает и нехватка квалифицированных специалистов – на нее указывают 40% компаний.

Фиксация и мобильность

Многие из операторов (43%) упоминают рост инфляции в качестве еще одного аргумента, развязывающего им руки в плане. 47% говорят о падении спроса на их услуги. По оценке источников издания, цены на их услуги вырастут неравномерно – сильнее всего подорожают облачные сервисы и проводной интернет.

Также они говорят и об удорожании мобильной связи.

При этом пока неясно, о снижении спроса на какие именно услуги идет речь. К примеру, согласно приведенной изданием статистике, по итогам II квартала 2023 г. (1 апреля – 30 июня) в России зафиксирован хоть и небольшой, но все же рост числа абонентов фиксированного интернета – домашнего и офисного. К концу отчетного периода их количество достигло 35,5 млн человек, что на 0,5% больше в сравнении с I кварталом 2023 г . (1 января – 31 марта).

В денежном выражении рынок тоже вырос – до 40,1 млрд руб. или на 0,1% за тот же период.

Операторы намекают, а власти не в курсе

Как пишут «Известия», российские власти не осведомлены о грядущем удорожании интернета, платного ТВ и прочих услуг фиксированной связи или не видят предпосылок для этого. Так, информация об этом в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) пока не поступала. Также служба не видит предпосылок к такому росту, как и Минцифры России.

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Операторы, со своей стороны, почти прямо говорят о росте своих издержек с явным намеком на то, что оплачивать их должны операторы. Например, в «Ростелекоме» заявили изданию, что «в последние месяцы зафиксирован рост инфляции, что также отразилось на ключевой ставке Банка России». «И инфляция, и ставка оказывают влияние на увеличение операционных расходов операторов связи, также растет стоимость оборудования, – добавили представители оператора. – При этом продолжается повышение интернет-трафика (около +15% в год), что требует развития и умощнения сетей связи и другой инфраструктуры».

В компании отдельно подчеркнули, что поддерживать нынешнее качество услуг не представляется возможным без индексации тарифов. Представители оператора отдельно указали на то, что нынешние расценки на услуги связи разрабатывались с учетом тех рыночных и экономических реалий, которые существовали в России до недавнего прошлого.