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СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером

На технологической конференции SmartDev 2023 российский разработчик СберТех рассказал о собственной разработке Platform V Works::Orchestra R — сквозном решении для управления релизным конвейером разработки ПО с возможностью гибкой настройки и контроля каждого этапа.

Простое решение для сложных задач

Platform V Works::Orchestra R — эффективный продукт на рынке российских систем управления конвейерами DevOps. Ключевое преимущество продукта заключается в возможности решения сложных задач enterprise-уровня в сочетании с простотой использования. Platform V Works::Orchestra R имеет простой и понятный интерфейс, позволяющий из готовых блоков собрать и запустить работающий пайплайн.

Platform V Works::Orchestra R позволяет импортозаместить такие популярные зарубежные оркестраторы релизных конвейеров, как Gitlab CI/CD, Azure DevOps и Digital.AI.

Решение входит в состав Platform V Works — семейства инструментов для сквозного управления производственным процессом и совместной работы команд разработки. Компоненты Platform V Works уже используются на рынке: их совместное применение позволяет создать полностью импортонезависимый конвейер разработки программного обеспечения.

Что умеет Platform V Works::Orchestra R?

Platform V Works::Orchestra R обеспечивает:


  • сквозную интеграцию всех компонентов релизного конвейера: хранилища исходного кода, системы управления релизами, хранилищ артефактов, анализаторов исходного кода и других компонентов безопасной разработки;
  • быстрое и удобное создание новых CI/CD-конвейеров;
  • соблюдение принятых в компании регламентов качества и безопасности выпуска ПО;
  • возможность создавать шаблоны готовых конвейеров и предоставлять их для новых проектов;
  • объединение в сквозной конвейер DevOps-инструментов, расположенных в разных сегментах внутренней и внешней сети;
  • визуальный контроль за конкретной сборкой, возможность оперативно выявлять проблемы в производственном процессе;
  • контроль, хранение и управление критериями качества разработанного дистрибутива ПО из разных инструментов.


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Фото: © PicterArt / Фотобанк Фотодженика
Ключевое преимущество продукта заключается в возможности решения сложных задач enterprise-уровня в сочетании с простотой использования

Использование Platform V Works::Orchestra R позволяет кратно сократить расходы на внедрение и поддержку DevOps. Силами уже существующего в компании штата инженеров можно закрывать в 3,5 раза больше задач, связанных с автоматизацией релизных конвейеров.

Platform V Works::Orchestra R обеспечивает бесперебойную работу и возможность создания отказоустойчивого кластера с георезервированием.

Инструмент Platform V Works::Orchestra R поставляется в составе семейства продуктов Platform V Works, которое может быть развернуто на инфраструктуре клиента или по модели SaaS (Software-as-a-Service — программное обеспечение как услуга), что позволяет применять его компаниям с различным ИТ-ландшафтом.

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Цифровизация экономики и бизнеса диктует новые требования к скорости разработки и внедрения изменений. Сложности масштабирования функции DevOps в компаниях могут сдерживать скорость вывода приложений, продуктов, систем и их обновлений в промышленную эксплуатацию. Platform V Works::Orchestra R автоматизирует рутинные операции, позволяя DevOps-специалистам поддерживать большее количество проектов, а также сосредоточиться на решении сложных инженерных и творческих задач. Компания при необходимости может перераспределить ресурсы сотрудников на другие важные задачи и тем самым сократить издержки. Таким образом, повышается и эффективность бизнеса, и удовлетворенность сотрудников от работы».

Токен: Kra23T1ScРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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