Россияне создали приложение для смартфона, определяющее спелость арбузов и дынь без разреза

Ученые МФТИ разработали приложение для смартфонов, с помощью которого можно проанализировать спелость дынь и арбузов, не разрезая их. Покупатели смогут это делать прямо в точке продаж.



Wi-Fi сигнал от арбуза

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали приложение для смартфонов, с помощью которого можно определять свежесть овощей и фруктов с помощью Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе вуза «Известиям». Первая версия программы совместима с операционной системой Android.

Программа будет особенно полезна при покупке, например, арбуза или дыни. Их твердая кожура мешает увидеть мякоть, а новое приложение определяет качество, не нарушая целостность плода. Гаджет пропустит через плод Wi-Fi-сигнал, изучит содержимое и сообщит пользователю вывод, сделанный на основе анализа полученных данных.

«Можно выделить физические и химические критерии спелости. Например, при созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. По сути, антенна – это компактный анализатор. Для его полноценной работы необходимо было написать программное обеспечение, что и было выполнено», – объяснил изданию один из авторов разработки, руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.

Шанс на успех

Благодаря приложению каждый человек сможет провести экспресс-проверку продуктов питания непосредственно у прилавка. Покупателям не нужно будет использовать собственные мобильные телефоны. Аналогичное решение может устанавливаться на стационарные устройства в точках продаж продуктов питания. Они будут работать наподобие касс самообслуживания, сказал Филонов «Московскому агентству городских новостей».

Фото: Freepik Российские ученые разработали приложение для определения свежести арбузов прямо на прилавке

«Эксперты отрасли отметили, что полноценного мобильного ПО для проверки свежести продуктов на рынке нет. Аналоги представляют собой списки «наводящих» вопросов или база отзывов, где продавцы делятся впечатлениями о качестве продуктов от тех или иных поставщиков. Поэтому разработка МФТИ имеет шанс на коммерческий успех», — отметили в пресс-службе вуза.

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Решение для стационарных устройств, используемых в магазинах, прорабатывается в рамках госпрограммы «Приоритет 2030». Программа стартовала в мае 2021 г., по ней вузы получают финансирование на развитие. Участников отбирает специальная комиссия Минобрнауки России. Другая разработка МФТИ — компактные антенные решетки для приложений 5G, о которой писал CNews, тоже получила поддержку.

Разработчики сейчас совершенствуют математический аппарат нового приложения и производят формирование библиотеки антенных откликов для разных видов продуктов и для разной степени их свежести и зрелости, пишут «Известия». Кроме того, работа приложения тестируется на разных моделях телефонов. При необходимости вносятся соответствующие поправки. В дальнейшем приложение будет доработано и для других операционных систем. Для более качественного обучения программы ученые планируют использовать алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта.