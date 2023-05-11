Wildberries обманули больше, чем на полмиллиарда рублей. Под подозрением собственный ИТ-шник компании

Wildberries раскрыла мошенническую схему, из-за которой маркетплейс понес ущерб в размере 650 млн руб. Сейчас представители Wildberries обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. По данным Telegram-канала Baza, в реализации схемы подозревают ИТ-специалиста Wildberries.



Кража у Wildberries

У маркетплейса Wildberries украли более полумиллиарда рублей с помощью нелегальных способов продвижения продуктов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на службу безопасности компании.

По предварительным данным маркетплейса, размер ущерба составил около 650 млн руб. Точная сумма может быть установлена в ходе следствия. Компания обратилась к правоохранителям для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала Baza, в мошеннической схеме подозревается ИТ-специалист Wildberries, который взломал систему маркетплейса изнутри. В сообщении также отмечается, что у злоумышленника могли быть сообщники.

Фото: Wildberries Wildberries раскрыл мошенническую схему на 650 млн рублей

CNews ожидает от представителей Wildberries ответа на вопрос о том, подозревают ли они в реализации «серой» схемы кого-либо из своих ИТ-специалистов.

Мошенническая схема состоит в том, чтобы продвигать товары на Wildberries с помощью внешних сервисов.

Как работает схема

Около 300 продавцов пользовались «серой» схемой для продвижения своих продуктов, пояснили службе представители компании. Данную услугу им предложили мошенники через Telegram-бот, созданный специально для этих целей.

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Продавцы через Telegram-бот с помощью специальных алгоритмов пользовались услугами рекламы своих продуктов на площадке, не оплачивая их, пояснили в Wildberries.

Теперь находчивым продавцам придется оплатить предоставленную рекламу на сервисе в полном объеме и побеседовать с правоохранителями.

Не первый случай с Wildberries

Это не первый случай, когда мошенники приносят ощутимые неудобства Wildberries. Например, в ноябре 2022 г. стало известно о том, что со счетов пользователей Wildberries начали пропадать крупные суммы денег. Средства уходили якобы на оплату товаров, но эти заказы владельцы профилей не оформляли. Позже представители Wildberries опровергли эту информацию.

До этого, в марте 2022 г., пользователи Wildberries пережили масштабный сбой. По всей России, а также в Белоруссии пользователи не могли сделать новый заказ или отследить уже имеющийся, применить скидку или даже вовсе авторизоваться в профиле.