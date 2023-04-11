Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей

С 22 мая по 1 июня Совкомбанк и Sk Fintech Hub проведут Sovcombank Team Challenge 2023 — командное онлайн-соревнование по разработке платформы для автоматизации процессов подбора персонала. Победители получат денежные вознаграждения и возможность стать частью ИТ-команды Совкомбанка. Общий призовой фонд мероприятия составит 1 млн рублей.



Задача

К участию в мероприятии приглашаются специалисты со всей России: backend-разработчики, frontend-разработчики, аналитики, product-менеджеры, мобильные разработчики, UI/UX-дизайнеры. Командам предстоит решить практическую задачу — автоматизировать процесс полного цикла подбора кандидата на вакансию с момента формирования заявки до выхода нового сотрудника на работу. Рабочую версию проекта нужно будет представить в виде веб-платформы или мобильного приложения, которое в дальнейшем может быть реализовано как бизнес-решение в Совкомбанке.

Тайминг

Sovcombank Team Challenge 2023 пройдет в несколько этапов. На 25 апреля и 15 мая запланированы Q&A-сессии, 22 мая состоится официальное онлайн-открытие соревнования, далее пройдет серия чек-поинтов и первый цикл отбора решений. После полуфинального питчинга, в финал пройдут до 15 сильнейших команд, которые смогут защитить свои решения перед профессиональным жюри 30 мая. 1 июня состоится церемония награждения команд-победителей Sovcombank Team Challenge 2023.

Прямая речь

«Группа Совкомбанк продолжает активное развитие и ищет таланты по всей России. Ставший уже регулярным наш хакатон, организованный совместно со "Сколково", в этот раз будет нацелен на решение практической задачи в области цифровизации HR-процессов. Как и всегда, лучшие участники получат не только гарантированный денежный приз, но и предложение присоединиться к нам, где они смогут продолжить реализацию своего проекта уже в составе ИТ-команды Группы», — прокомментировал Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

«Задача “Сколково”, как партнера Совкомбанка — предоставить существующие ресурсы Фонда фонда для решения ключевых задач банка. А как современного центра инноваций — поддерживать и помогать молодым талантам России развивать и совершенствовать свои навыки, реализовывать карьерные амбиции в России и трудоустраиваться в лучшие компании страны. С помощью хакатона мы выполняем обе эти задачи. Во-первых, благодаря соревнованию банк может привлекать к реализации своих проектов крутых специалистов со всей России. Во-вторых, молодые разработчики имеют все шансы заявить о себе, попробовать силы в создании рабочего продукта, а также присоединиться к команде Совкомбанка и построить свою карьеру в сфере финтеха. Совкомбанк и “Сколково” организуют уже четвертое подобное мероприятие и по итогам предыдущих трех хакатонов, 40 специалистов получили оффер от банка в разных городах страны», — отметил Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub.

Мероприятие проходит при поддержке информационных партнеров Rspectr, MobileCom, Plusworld, ICT, CIS и GlobalCIO, Servernews.

Для участия в хакатоне необходимо подать заявку на сайте https://scbteamchallenge.sk.ru/.