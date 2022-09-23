Власти разрешили Ozon рассчитаться с владельцами его облигаций на $750 млн

Ozon согласовал условия досрочного погашения облигационного займа объемом $750 млн. В рублях владельцам облигаций будет выплачено 85% от их номинальной стоимости, в долларах — 67%. Российские власти уже разрешили Ozon перевести необходимые денежные средства из России на Кипр.

Ozon договорился с владельцами своих облигаций

Интернет-ритейлер Ozon сообщил о достижении договоренности с комитетом держателей своих облигаций относительно условий их досрочного погашения. Речь идет о выпуске конвертируемых облигаций общей стоимостью $750 млн, которые должны были быть погашены в 2026 г.

В начале 2022 г. американские и британские фондовые площадки прекратили торги акциями российских компаний, в том числе американская биржа Nasdaq прекратила торги акциями Ozon. Это позволило владельцам облигаций требовать их досрочного погашения. В то же время Ozon не мог этого сделать из-за ограничений на вывод капитала из России.

В июне 2022 г. Ozon договорился с комитетом держателей облигаций, представляющих интересы 21,4% от общего числа держателей облигаций, о приостановке ими предъявления требования о досрочном погашении облигаций. К этому соглашению присоединились и российские держатели, представляющие интересы 14,5% от общего числа.

Как Ozon досрочно погасит свои облигации

То есть всего Ozon смог договориться с владельцами 35,9% от общего числа облигаций о приостановлении им права требовать досрочного погашения. Первоначально соглашение действовало до 30 августа 2022 г., затем оно несколько раз продлевалось, последний раз до 23 сентября.

Ozon погасит облигации на $750 млн

Теперь же с этими владельцами облигаций были согласованы условия их досрочного погашения. Ozon готов погасить облигации в рублях или долларах США по выбору держателя облигаций. В рублях выплачивается 85% от номинальной стоимости облигаций, в долларах — 67%. Держатели облигаций из США смогут получить выплаты только в долларах. Если все держатели облигаций захотят расчетов в долларов, то компания потратит на это $487,5 млн без учета дополнительных выплат.

В обоих случаях владельцам облигаций также будут выплачены проценты, начисленные до 24 августа. Также владельцы облигаций, которые ранее подписали с Ozon соглашение об отказе от требования их досрочного погашения, получает еще и премию в размере 1,06% от стоимости облигаций. Другие владельцы облигаций также могут присоединиться к данному соглашению.

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Данные условия должны быть одобрены собранием держателей облигаций, которое намечено на 17 октября 2022 г. Держатели облигаций, ранее достигшие договоренности с Ozon, на данном собрании обязаны поддержать предложенные условия. Также необходимо получить разрешение от регулирующих органов Великобритании и Кипра (в этой юрисдикции зарегистрирована головная структура компании — Ozon Holdings).

Для расчета с держателями облигаций Ozon должен будет перевести денежные средства из российской юрисдикции в адрес своей кипрской структуры. В Ozon утверждают, что Министерство финансов России предоставило соответствующее разрешение компании.

Проблемы VK и Yandex с владельцами облигаций

Две другие публичные российские интернет-компании — Yandex (головная структура российского «Яндекса») и VK — столкнулись с аналогичными проблемами. Торги акциями Yandex были приостановлены на бирже Nasdaq, акциями VK — на Лондонской фондовой бирже.

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Из-за этого у Yandex возникли проблемы с облигационным займом на сумму $1,25 млрд, у VK —на $400 млн. В июне Yandex договорился с держателями облигаций, что компания заплатит на каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. $140 тыс. наличными и передаст 957 своих акций класса «А» (обладают одним голосом на одну ценную бумагу).

В начале сентября в VK сообщили, что ведут переговоры с владельцами облигаций об условиях их досрочного погашения в индивидуальном порядке. В том числе к тому моменту компания выкупила 58% от общего числа облигаций, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Поддержка властей

В августе 2022 г. газета «Коммерсант» сообщала, что Правительство согласовало выделение Ozon, Yandex и VK кредита на сумму 130 млрд руб. с целью обеспечения погашения обязательств перед держателями облигаций.

На проблему обратил внимание и Президент России Владимир Путин. В своем поручении Правительству он указал на необходимость ввести в законодательство понятие «быстрорастущая технологическая компания» и обеспечить таким структурам условия для привлечения финансирования на финансовом рынке до конца 2023 г. на уровне не ниже 2021-2022 гг. (с учетом привлекаемого в указанный период финансирования на иностранных финансовых рынках).