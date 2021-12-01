ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней

Будущий исполнитель контракта на создание прототипа информационной системы «Правовая помощь» должен завершить ее предпроектные и проектные работы максимум за пять неполных рабочих дней, получив за этот этап работ 16 млн руб. Тендер с такими сроками создания системы был опубликован Министерством юстиции на сайте госзакупок. При этом, по словам ведомства, изменить сроки исполнения контракта в рамках бюджетного финансирования 2021 г. не представляется возможным.

Нереальные сроки исполнения

Министерство юстиции (Минюст) опубликовало тендер на создание прототипа информационной системы (ИС) «Правовая помощь» с малореальными сроками исполнения контракта. Будущему подрядчику за несколько дней предлагается выполнить первый этап проекта, который включает в себя предпроектное обследование объекта автоматизации, подготовку технического задания для создания системы, а также установку и настройку типового программного обеспечения на мощностях заказчика. За данный этап работ исполнитель получит 16 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Соответствующий тендер был опубликован 22 ноября 2021 г. Стоимость контракта за все этапы работ может составить 36 млн руб. Заявки на аукцион принимаются до 2 декабря, а его итоги будут подведены 6 декабря.

При этом первый этап предпроектных и проектных работ по созданию системы, согласно техзаданию, должен быть завершен не позднее 22 декабря 2021 г. Согласно закупочному законодательству России, контракт с исполнителем может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протоколов, завершающих работу комиссии.

Минюст за пять рабочих дней создания ИС заплатит 16 млн рублей

Контракт с исполнителем может быть подписан в лучшем случае (если подведение итогов аукциона и публикация результатов будет произведена 6 декабря 2021 г.) — 16 декабря 2021 г. Соответственно, у исполнителя при самом благоприятном исходе будет всего семь дней на выполнение предпроектных и проектных работ на создание «Правовой помощи». Два дня из семи приходятся на выходные. Рабочих остается пять. При этом первый день нельзя считать полным, т. к. он предполагает проведение процедуры подписания контракта.

Как такое может быть

Как можно заключить по данным сайта госзакупок, два из предполагаемых участников аукциона обращались к Минюсту с просьбой продлить срок выполнения первого этапа работ до 31 января 2021 г. Ими было подчеркнуто, что до 22 декабря 2021 г. выполнить работы нереально. В ответ Минюст заверил участников, что изменение сроков выполнения работ в рамках бюджетного финансирования 2021 г. не представляется возможным.

На момент публикации материала представители Минюста не смогли ответить CNews, насколько реально исполнителю за такой срок завершить первый этап работ. Они также не смогли прокомментировать, почему изменение сроков выполнения работ в рамках бюджетного финансирования 2021 г. не представляется возможным.

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Собеседник CNews на рынке системной интеграции полагает, что на первый этап рассматриваемых работ потребуется минимум два месяца, на второй — полгода, и этот темп достижим только при очень высоких скоростях работы. Собеседник CNews предположил, что прототип системы уже кем-то создается несколько месяцев, и контракт по итогам объявленного сейчас тендера так или иначе будет подписан с этим заранее известным исполнителем, либо он будет привлечен победителем торгов на субподряд.



Для чего создается система

Система «Правовая помощь» будет представлять собой единый цифровой инструмент для правового просвещения и информирования населения. Она также объединит всех участников государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи России в едином цифровом пространстве. В системе будет предусмотрено информирование населения о случаях, видах и способах получения бесплатной юридической помощи, а также о поставщиках правовой помощи и условиях ее предоставления.

Согласно техзаданию, создание прототипа системы «Правовая помощь» направлено на подготовку к проведению эксперимента по оказанию бесплатной юрпомощи с применением электронных сервисов. Проектом постановления Правительства, опубликованным Минюстом в августе 2021 г. предполагалось провести соответствующий эксперимент с 1 сентября 2021 г. по 31 декабря 2023 г. В нем должны были принять участие 10 регионов, среди них — Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская и Ростовская область.

При этом система «Правовая помощь», которая и предназначена для эксперимента, согласно техзаданию, будет готова не ранее 15 марта 2022 г. Эксперимент по по оказанию бесплатной юридической помощи в дистанционном формате, хотя и без указания названия ИС «Правовая помощь», упоминается в свежем распоряжении Правительства от 26 ноября 2021 года №3340-р. По промежуточным итогам этого эксперимента Минюст до 1 июля 2022 г. должен предоставить в Правительство доклад о целесообразности создания тематической федеральной ГИС. На момент публикации материала представители Минюста также не смогли пояснить, когда же планируется провести данный эксперимент.